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В «Реале» оценивают необходимость подписания Роберто Фирмино, трансфер вероятен

В «Реале» оценивают необходимость подписания Роберто Фирмино, трансфер вероятен
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Бразильский нападающий Роберто Фирмино, который в конце сезона покинет «Ливерпуль», может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «сливочные» ещё не вели переговоры с 31-летним футболистом, но всерьёз обсуждают его кандидатуру внутри клуба. Фирмино может стать в «Реале» сменщиком Карима Бензема, которому несколько лет активно ищут помощника по атаке.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В текущем сезоне на счету Роберто 12 голов и пять результативных передач в 34 матчах. С английской командой бразильский нападающий выиграл семь трофеев.

Роберто Фирмино приготовил прощальные подарки партнёрам по «Ливерпулю». Видеоролик:

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