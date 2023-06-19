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Защитник «Факела»: с «Динамо» договорились сыграть по-другому. Это был переломный момент

Защитник «Факела»: с «Динамо» договорились сыграть по-другому. Это был переломный момент
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Российский защитник Сергей Божин выделил ключевой момент сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для «Факела».

«Игра с «Динамо» — переломный момент. Мы всего на одно очко опережали «Химки» и понимали, что они будут пытаться всеми правдами-неправдами нас обогнать. Отступать уже просто некуда было. Мы собрались и между собой договорились попробовать сыграть по-другому. На результат.

Отказаться от сверхатакующей игры, не лететь всей командой вперёд. Где-то нужно было потерпеть, переступить через себя, потому что многие любят играть в короткий пас. Мы весь матч терпели, сыграли попроще в обороне, не придумывали лишних передач, а в сложных ситуациях просто выбивали мяч подальше.

А там уже нападающие за него цеплялись. Вот эта победа вдохнула уверенность в команду», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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