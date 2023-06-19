Защитник «Факела»: с «Динамо» договорились сыграть по-другому. Это был переломный момент

Российский защитник Сергей Божин выделил ключевой момент сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги для «Факела».
«Игра с «Динамо» — переломный момент. Мы всего на одно очко опережали «Химки» и понимали, что они будут пытаться всеми правдами-неправдами нас обогнать. Отступать уже просто некуда было. Мы собрались и между собой договорились попробовать сыграть по-другому. На результат.
Отказаться от сверхатакующей игры, не лететь всей командой вперёд. Где-то нужно было потерпеть, переступить через себя, потому что многие любят играть в короткий пас. Мы весь матч терпели, сыграли попроще в обороне, не придумывали лишних передач, а в сложных ситуациях просто выбивали мяч подальше.
А там уже нападающие за него цеплялись. Вот эта победа вдохнула уверенность в команду», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 19 июня 2023
-
17:50
-
17:39
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:44
-
16:39
-
16:33
-
16:30
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:10
-
16:08
-
16:01
-
15:59
-
15:49
-
15:42
-
15:42
-
15:33
-
15:30
-
15:22
-
15:20
-
15:08