«Игру с «Зенитом» провёл между раздевалкой и туалетом». Лидер «Факела» рубит правду-матку

Защитник Божин в прошлом сезоне был олицетворением мужества и самоотверженности в РПЛ. Его сейв пахом (!) на последних секундах матча «Факела» с «Ахматом» — один из сильнейших эпизодов чемпионата. А решающую игру с родными «Крыльями Советов» Сергей заканчивал с разбитой головой. В первые дни отпуска он вновь был вынужден обратиться за помощью к медикам. Но теперь планово.

«У жены в этот момент сердце сжалось»

— У меня двух зубов не было, — объясняет Сергей. — Не следил в детстве — пришлось удалить пару штук. Сейчас вставил штифты для имплантов.

— Есть ощущение, что вам весной в «Факеле» доставалось больше остальных.

— Разные бывают ситуации. Как защитнику достаётся периодически. Приходится оберегать ворота.

— Сейв в матче с «Ахматом» не больно вспоминать?

— Ха-ха! На самом деле не такая уж и невозможная боль была — минут через 5-10 отпустило. Без последствий.

— Жена видела момент?

— Смотрела игру по телику. Говорит: в этот момент сердце сжалось. Хотя она сначала не поняла, куда мяч попал — в бедро, живот или чуть ниже.

— В команде подшучивали?

— Пару дней. Стандартные шутки. При встрече интересовались, как дела, как состояние. Доктор каждый день спрашивал: «Ты нормально?»

— Вы тогда ещё и гол забили — дважды герой. Самый памятный матч сезона?

— Для меня лично игра с «Крыльями» была более эмоциональной. Можно сказать, с двойной-тройной мотивацией выходил. Плюс принимали прямого конкурента за два тура до конца, могли выскочить из стыковой зоны. Надеялись выиграть и решить задачу в последнем туре в Петербурге.

— Кто из экс-одноклубников вам голову разбил?

— Помню, что боролся с двумя игроками «Крыльев» — кажется, с Писарским и Солдатенко. И в момент приземления кто-то из них мне рукой в голову попал. По повтору может показаться, что несильно, но в игре было ощущение, что это фол на красную. Судья объяснил, что удар случился по неосторожности, и рука находилась не в том положении, когда нужно удалять. Просто удар пришёлся в такое место, что достаточно было даже несильного тычка для рассечения.

— Больно было?

— В пылу не заметил. А в перерыве больновато было, когда зашивали. Хорошо, одного-двух швов хватило. В «Торпедо» мне как-то четыре накладывали.

— А там что случилось?

— Играли в Саранске. Я пошёл головой на мяч, а соперник — ногой. Вскользь попал шипами, но этого хватило, чтобы рассечь кожу.

Сергей Божин после матча в Воронеже Фото: fakelfc.ru

«Осинькин — не топ-тренер»

— С какими чувствами вы покидали Самару год назад?

— С чувством облегчения.

— Неожиданно.

— Почему? Я был рад наконец-то перейти в другой клуб, где меня будут ценить и где я буду на равных со всеми бороться за место в составе. Счастлив, что попал в «Факел». Руководители сразу обозначили, что видели, как я играл в Самаре — до того, как сел на лавку, и рассчитывают на меня. Все тренеры, которые в этом сезоне были в Воронеже, ко мне великолепно относились, а я — к ним. Плюс я знал город, болельщиков. Когда мы играли в ФНЛ, на стадион стабильно приходили по 3-4 тысячи человек. В Премьер-Лиге на некоторые команды так ходят. В Воронеже будто попал в другой мир — где меня любят, уважают и на меня делают ставку. Я очень благодарен всем.

— В «Крыльях», выходит, не ценили?

— Если человек, условно, с 5-го по 25-й тур сидит на замене — видимо, нет. Я понимал, для чего «Крыльям».

— Для чего?

— Для заявки, как доморощенный, самарский игрок. Там же нужны воспитанники. Ну и были свои моменты, почему сидел на замене.

— Не готовы раскрыть?

— Я не могу ничего утверждать на 100%, у меня есть только догадки. Я с тренером от силы раза три за год разговаривал. И то — вряд ли.

— Хотите сказать, что к своим многолетним воспитанникам по «Чертаново» у Игоря Осинькина другое отношение, чем ко всем остальным?

— Конечно. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на стартовый состав «Крыльев» в последние три года. Легко заметить, сколько там было самарских людей и сколько — чертановских. Это их дело, дело и право тренера. Он выбирает состав, и ему с этим жить. Просто странно получается: лет 10 уже говорят, что надо делать ставку на своих, самарских воспитанников, а по факту из местных играют один-два человека максимум.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Куда же свои деваются?

— Ну вот Липовой поехал в «Волгарь». Смирнов сидел на лавке, может быть, один раз вышел. А в Астрахани хорошо себя проявил. Тоже молодой, самарский игрок, 20 лет, однако шансов не давали. Егор Голенков — выходил, забивал. Но когда появился вариант с «Ростовом», через Чехию уехал. Человек любыми путями бежал из «Крыльев», понимая, что в него не верят и не дадут играть.

— У вас тоже были обида, непонимание?

— Обида была от непонимания как раз. Я сижу, ничего не происходит, тренер не разговаривает… Он вообще с запасными не общается. Помните, вы меня полтора года назад спрашивали: «Он — топ-тренер?» И я тогда сказал: «Не топ-тренер». Потому что не умеет держать коллектив на 100%.

— Что имеете в виду?

— Самое сложное для тренера — общаться не с теми, кто играет, а с теми, кто не играет. Объяснять им, почему, указывать на ошибки, чтобы у них оставалась мотивация. Нужно относиться ко всем одинаково, чтобы все в равных условиях боролись за основу. Чтобы игроки запаса знали, что у них есть неделя показать себя и заслужить место в основе. А когда человек попадает в стартовый состав вне зависимости от того, как он тренируется и играет, это неправильно.

— До конфликтов доходило?

— Если человеку безразлично, никаких конфликтов не будет. А мне было не всё равно. Я не вступал в прямой конфликт, но, думаю, тренер видел, что я недоволен.

— Как вас встретили в Самаре в первом круге?

— Нейтрально. Как будто даже не заметили. Но там и болельщиков не очень много было.

— У вас ведь неоднозначные отношения с земляками?

— Только с небольшой группкой. С большинством болельщиков в великолепных отношениях. Когда я там играл, за «Крылья» болели все родственники, друзья. Теперь они за «Факел».

— А что за группка?

— Несколько человек писали негативные вещи в интернете. Я зря дал реакцию в комментариях. Нервы сдали. Ни при каких условиях не нужно этого делать. А в реальной жизни больше позитива получал от людей.

— Друзья в команде остались?

— Я в принципе со всеми хорошо общался, но сейчас больше на связи с Женей Фроловым и Денисом Якубой. С администраторами иногда переписываемся.

— Фролов удивил в последнем туре?

— Я тогда не в очень хорошем состоянии был — тошнило весь день. Но с Женей списались. Сказал ему: «Не сомневался, что ты топовый вратарь, в нужный момент выйдешь и сделаешь дело для команды. Но как игрок «Факела» могу тебе сказать: «Как и зачем ты это сделал?!» Хотя по-человечески за него рад. Поздравил. Сидеть два года на замене, а потом выдать такой сейв — это круто.

— В последнем туре сердце не рвалось пополам: здесь «Факел», там — родная Самара?

— Понятно, что я из Самары и очень люблю свой город, но эти моменты разделяю. Если играю за «Факел», все остальные команды воспринимаю как конкурентов. Поэтому в данной ситуации переживал только за Воронеж, и мне абсолютно без разницы было, как сыграют «Крылья Советов». К сожалению, решить задачу в последнем туре не получилось. Всё зависело от нас, нужно было выходить и выигрывать, но мы сами упустили шанс остаться в РПЛ напрямую.

Сергей Божин празднует гол в ворота «Ахмата» Фото: fakelfc.ru

«Ни одна таблетка не помогала. До сих пор не знаю, что это было»

— А в Питере-то что случилось?

— До сих пор не понимаю. Никто ничего толком не сказал, но у нас несколько человек в день игры с «Зенитом» почувствовали себя плохо.

— Ни с того, ни с сего?

— Да. Ни одна таблетка не помогала. До сих пор не знаю, что это было. Возможно, инфекция. Кроме меня, Магаль не смог выйти на поле, а ещё несколько человек плохо себя чувствовали во время игры. Не у всех проявилось, как у меня. А я всю игру сидел в раздевалке и смотрел по телефону матч. И в туалет туда-обратно бегал — рвало. А когда тошнит, всё выходит из организма, и хорошее, и плохое. Думал, к Красноярску не поправлюсь. В том, что я через два дня на третий вышел против «Енисея», огромная заслуга нашего медицинского штаба.

— В плане питания в Петербурге всё, как обычно, было?

— Да-да, всё стандартно. Но говорят, что это не от питания. Тогда, наверное, все отравились бы. Возможно, кто-то где-то кашлянул. Мы же не изолированно живём — в обычном отеле. Могли подхватить инфекцию где угодно. Миллион путей для этого есть.

— Это повлияло на качество игры?

— Мы эту тему практически не обсуждали — сразу переключились на стыковые матчи. Но, конечно, если бы все были в идеальных кондициях, может быть, и игра по-другому сложилась бы.

— Всерьёз рассчитывали обыграть «Зенит» на его поле?

— Почему нет? Всё реально. На своём поле мы с ними вничью сыграли, когда у «Зенита» все бразильцы были. Но там же расклад сто раз менялся по ходу матчей — не представляю, как игроки на поле получали информацию: когда «Спартак» не реализовал пенальти, когда «Крылья» забили. Все знали, что при равенстве очков у трёх команд мы должны быть выше. Я игру смутно помню, но не могу сказать, что наши все вперёд убежали в конце и пропустили этот гол. Мне кажется, весь матч действовали сдержанно, от обороны, на контратаках. И моменты были. Думаю, если бы даже один забили, удержали бы этот счёт. «Зениту» уже ничего особо не надо было. Игра шла до гола.

— «Зенит» с бразильцами и без — две разные команды?

— Конечно, разные. Когда игроки по € 20-30 млн уезжают к себе домой, это не проходит бесследно. Если не ошибаюсь, в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять — из «Зенита». Естественно, с ними команда гораздо сильнее. Но и без бразильцев там оставались легионеры, плюс игроки сборной России. Уровень в любом случае ребята держат.

— Дополнительные премиальные за победу в стыках полагались?

— Закрытая информация — про такое нельзя говорить.

— Но была уверенность, что всё сложится благополучно, или бил нервячок?

— Очень важен первый матч. Если его выиграл, тебе проще во втором. Не знаю, как у других, а у меня была уверенность. В разговорах между собой все сходились во мнении, что у нас нет другого варианта, кроме как выиграть эти стыки. И на поле нервозности я вообще не почувствовал.

«Играли безбашенно: один-два забивали — два-три пропускали»

— Вратарь сборной Армении Бучнев мне рассказывал, что его на второй день после перехода в «Факел» узнали в городе. А как вас во второй раз приняли?

— Многие люди меня уже знали. Некоторые подходили, говорили: «Спасибо, что вернулись». Для меня это было немножко удивительно — потому что в прошлый раз мы не очень удачно выступили, боролись за выживание в Первой лиге. Но люди ценили отдачу, отношение, поэтому даже тогда я не испытывал ни малейшего негатива с их стороны. Сейчас на парковке у фитнес-клуба охранник узнал: «Сергей, приезжай, ставь машину, всё будет нормально». А я ему видео записал — поздравление для молодых ребят.

— В Воронеже действительно особенные болельщики?

— 100%. По атмосфере могу сравнить только с самарским «Металлургом», когда ходил на футбол лет в восемь. Тогда в Самаре на стадион многие ходили с флагами, в атрибутике. В Воронеже похожая атмосфера. Удивило, как много женщин на трибунах. Даже бабушки с дедушками приходят, не говоря уже о девушках. «Факел» любят люди всех возрастов — просто супер.

— Кто из холостяков в команде дамский любимец?

— Женя Морозов пользуется популярностью, ха-ха. Ивахнов ещё. Я сам не спрашивал — по слухам.

— А вы с какими проявлениями народной любви сталкивались?

— Я живу в пяти минутах ходьбы от стадиона, но иногда по два часа шёл домой. Уже автобусы уехали, декорации разбирают, а я всё стою, раздаю автографы. Порой возникало ощущение, что все 13-14 тысяч, которые пришли на стадион, после матча подходят сфотографироваться.

— У вас есть объяснение этому феномену?

— Здесь очень любят футбол и свою команду, а Премьер-Лига для местных жителей — не что-то обыденное. Всё-таки 20 лет «Факел» не был в «вышке». За нами на выезд в Ростов две с половиной тысячи человек приезжали! При этом я заметил, что они не выделяют конкретных игроков — болеют за весь «Факел». Это круто, что футболисты приходят и уходят, а любовь болельщиков к команде остаётся.

«Факел» благодарит болельщиков за поддержку Фото: Соцсети «Факела»

— Почему же так долго не могли порадовать их победой?

— Да потому что играли в эмоциональный футбол. Мало кто из ребят раньше был в РПЛ, для всех это было в новинку. У всех глаза горели. Бежали, атаковали. Вспомните, какие счета у нас были — 2:2, 3:3. Здорового прагматизма в игре не хватало. В том плане, что, если забил два, можно где-то и засушить игру. А мы всё равно неслись, атаковали, прессинговали. Играли безбашенно: один-два забивали — два-три пропускали. С ЦСКА один забили — нет бы отсидеться в обороне, а мы бежим дальше атаковать, и нам четыре закидывают. Видимо, надо было весь сезон играть так, как последние шесть-семь туров, и не обращать внимание, кто что говорит.

— Василенко не пытался одёрнуть команду: давайте построже?

— Олег Петрович много ставил на атаку. Для него нет авторитетов: ему всё равно, ЦСКА перед ним или «Пари НН». Он всегда со всеми играл в атаку. К сожалению, мы не были готовы к тому, что в РПЛ даже одного эпизода сопернику часто хватает, чтобы его реализовать. Нельзя давать ни малейшего шанса — в Премьер-Лиге тебя на 90% за ошибку накажут. В ФНЛ попроще. В этом плане показательна наша игра с ЦСКА. Чуть-чуть пространства Чалову дали, и он пробил так, что думаешь: как попал человек? Ну вот попал.

— Нервозность была в коллективе?

— Вообще не было. Мы сыграли вничью с «Динамо», «Краснодаром», не по игре уступили «Ахмату». Уверенность в своих силах пришла. С ЦСКА мы объективно понимали, что это ЦСКА. Ну ладно, ничего страшного, проиграли и проиграли. Главное, мы почувствовали, что можем играть с командами высокого уровня. Думали, будем бороться за середину.

— А Василенко сильно переживал?

— По нему этого точно не чувствовалось. Мне казалось, он был уверен в том, что делает и что результат придёт. Просто времени ему не хватило. Плюс календарь достаточно тяжёлый был в начале чемпионата: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА. «Крылья» по игре тоже хорошая команда. Ещё и Кубок вписался с «Зенитом». Попадись нам другие команды, может быть, и раньше выиграли бы.

3 сентября 2022 года, Нижний Новгород. Последний матч Олега Василенко в «Факеле» Фото: fakelfc.ru

— Выходит, тренер пострадал из-за своей атакующей концепции? Он-то как лучше хотел.

— Я думаю, он всё равно доволен своей работой. Василенко заложил фундамент перед сезоном. Как минимум до зимы мы и физически, и по игре хорошо себя чувствовали. Может быть, Петрович и хотел, чтобы мы где-то попроще сыграли, но не ограничивал нас в действиях. Можно сколько угодно разговаривать на теории, на поле всё равно игроки решают. А у нас бывали невынужденные ошибки, в том числе у меня.

— После ухода Василенко вы написали тёплый пост в соцсетях, в котором назвали тренера порядочным человеком и классным специалистом. Непорядочные по жизни тоже встречались?

— Конечно. Бывало, приходил тренер и молча выгонял из команды. Просто говорил руководству: «Разрывайте с ним контракт либо будет по кругу бегать». Встречались люди, которые говорили одно, а делали другое. Или плохо про команду в интервью высказывались. Тренеру тяжело быть для всех хорошим, но такие моменты бросаются в глаза.

«Слуцкого за мат в эфире оштрафовали, а меня — дисквалифицировали»

— Как восприняли дисквалификацию, которая прилетела вам на основании видеозаписи из подтрибунки стадиона?

— Сначала добивался разбирательства. Не понимал, за что мне дали два матча. Это же не интервью какое-то было — просто видео. Мне объяснили, что микст-зона — официальное место на стадионе. Теперь-то оттуда убрали людей. Да и я стал сдержаннее. Могу кипеть после игры, но мысленно сам себе повторяю: «Два матча, два матча». Только в раздевалке высказываю всё, что думаю.

— Чем вам судья Любимов не угодил?

— Мне казалось, что в конце был пенальти при счёте 2:1. В момент навеса или удара по воротам меня в спину толкали. Он не дал, и потом нам в компенсированное время забили третий и четвёртый. Естественно, я был разозлён за этот конкретный момент. К судье претензий нет в том плане, что он судил, как может. Тем более не он потом на меня писал протест в КДК, чтобы меня наказали. За это ему честь и хвала. Меня другое возмутило.

— Что?

— То, что заседание КДК назначили за день до следующего тура. Прошло пять дней после «Спартака». Я пропустил игру на Кубок с «Зенитом», потому что планировался в старт против «Пари». Мы уже приехали в Нижний Новгород. Завтра игра, а сегодня мне сообщают о дисквалификации. Даже апелляцию не успеешь подать. Вы, что же, не могли за пять дней 15-секундную видеозапись посмотреть?! Вот это меня сильно разозлило. Я звонил агенту, чтобы он разобрался в ситуации. Пример приводил: когда Слуцкий в «Рубине» дал интервью с матами в прямом эфире, ему присудили то ли штраф, то ли условную дисквалификацию — я у вас на «Чемпионате» читал (250 тысяч рублей штрафа. — Прим. «Чемпионата»).

— И что, добились справедливости?

— Ничего не добился. Агент позвонил, узнал, в чём дело. Сказал, нет смысла даже ввязываться в это дело. Как обычно у нас. Ему дали понять, что решение уже не изменить. Так и замяли ситуацию.

— Вы тоже считаете, что к «Спартаку» судьи лояльно относятся?

— Да нет, нормально судят. Во втором круге им даже пенальти поставили. Не засуживают, по крайней мере.

«Восхищает форма Безбородова. Человеку 50 лет, а выглядит супер»

— В целом судейство в чемпионате стало лучше?

— Где-то я читал, что с введением VAR количество ключевых ошибок увеличилось в два раза. Но, по ощущениям, нормально судят, жаловаться не приходится. Где-то в твою пользу ошибаются, где-то — в чужую. Когда-то нас с «Крыльями» «прибили» против «Химок», и этот рефери больше не судил. Сейчас такого нет.

— Кто сегодня самый крутой судья в РПЛ?

— Мне нравится, как Безбородов разговаривает с ребятами и на каком спокойняке всё время бегает. Ты можешь спорить, а он с невозмутимым видом подходит: «Ну что ты, успокойся». Никакого мата. И, конечно, восхищает его форма. Человеку 50 лет, а выглядит супер. И не просто судит Премьер-Лигу, а остаётся одним из лучших по тестам. Карасёв тоже в целом хорошо судит, хотя к нему и было много претензий по первой игре с «Енисеем». Но такого, чтобы судили в одну сторону, я не припомню. Все ошибаются — и арбитры, и футболисты.

Владислав Безбородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— В клубе-то вас не наказали за дисквалификацию?

— Штрафа не было. Пресс-зона не должна пересекаться с выходом на поле для футболистов. Была допущена совокупность ошибок. Их устранили.

«Все ноют, что в Воронеже поле плохое, стадион. Люди не представляют, как мы ездим»

— Отставка Дмитрия Пятибратова удивила?

— Да, хотя и говорят, что его ещё до игры с «Динамо» убрали. Я об этом не знал, поэтому и удивился, что тренера после победы поменяли. Нелогично как-то. Анатольича после этого только раз видел. Даже не в курсе, как обстояло на самом деле.

— С чего начал работу Евсеев?

— Как обычно, гендиректор представил нового тренера. Валентиныч сказал какие-то стандартные слова, что ему приятно оказаться в нашей команде и он приложит максимум усилий для исправления ситуации.

— Какие-то приёмы по тимбилдингу — пейнтбол, шашлыки — были?

— А у нас и времени на такое не было. После закрытия аэропорта в Воронеже у «Факела» каждый выезд занимает порядка трёх дней. Все ноют, что в Воронеже поле плохое, стадион. А люди даже не представляют, как мы ездим.

— И как же?

— Ни одного чартера за весь сезон не было. У нас минимальный путь до Москвы на поезде занимает шесть часов. А если лететь в Самару или Оренбург, нужно ждать ещё в аэропорту рейс. Либо ночуем в столице, а на следующий день летим. Но я рад, что в нашем коллективе никто не жалуется. Все адаптировались и уже как к должному относились к ситуации.

— В контексте тяжёлой логистики, как правило, сочувствовали «Ростову», но «Факел», по сути, в такой же ситуации?

— Как «Ростов» и «Краснодар». Там тоже вроде бы полёты ограничены.

— Насколько это тяжело?

— После Самары, конечно, было тяжеловато. Там летали чартерами: полтора-два часа — и ты на месте. Но ничего, привык.

— Какой был самый утомительный выезд?

— Оренбург или Екатеринбург. Выезжали в четыре дня, к 11 вечера только добирались до Москвы. Там ночевали и наутро летели. Только к обеду следующего дня были на месте. Считайте, почти сутки в пути.

«Игра с «Динамо» — переломный момент»

— Как удалось переломить ситуацию в таблице?

— Игра с «Динамо» — переломный момент. Мы всего на одно очко опережали «Химки» и понимали, что они будут пытаться всеми правдами-неправдами нас обогнать. Отступать уже просто некуда было. Мы собрались и между собой договорились попробовать сыграть по-другому.

— Как?

— На результат. Отказаться от сверхатакующей игры, не лететь всей командой вперёд. Где-то нужно было потерпеть, переступить через себя, потому что многие любят играть в короткий пас. Мы весь матч терпели, сыграли попроще в обороне, не придумывали лишних передач, а в сложных ситуациях просто выбивали мяч подальше. А там уже нападающие за него цеплялись. Вот эта победа вдохнула уверенность в команду.

— Что поменял Евсеев?

— Кардинально ничего не менял. Но он сразу чётко обозначил, как должны играть защитники. На видео обратил внимание на некоторые моменты, которые мы раньше не разбирали. Показал, как надо располагаться, чтобы избежать опасности у своих ворот. После этого «Ростов» создал всего один или два момента за игру. Если коротко, в обороне стали играть строже. Об атаке во вторую очередь думали и всё равно создали достаточно моментов.

— Кто у вас обычно в кругу речь толкает?

— Всегда по-разному, нет одного заводилы. Когда-то я, когда-то другие ребята. Помню, говорил, что нам неважно, как победить — хоть 1:0, хоть 5:4 — главное — забрать три очка и остаться в Премьер-Лиге. И мы на все оставшиеся игры сезона выходили с таким настроем. В конце чемпионата всегда нужно чем-то жертвовать. Мы пожертвовали красивой, безбашенной игрой ради результата.

— Евсеев действительно суровый мужчина или это в большей степени стереотип?

— В нём будто сочетаются два человека. Он может быть суровым и напихать кому угодно — для него нет авторитетов. И вместе с тем в общении очень приятный человек. И пошутить может, причём почти всегда это у него получается смешно. Значит, есть чувство юмора. Будучи статусным человеком, Вадим Валентинович остаётся очень простым в повседневной жизни.

Баннер в поддержку нового тренера «Факела» Фото: fakelfc.ru

«По-настоящему кайфовал, когда «на ноль» играли и побеждали»

— Прошлый сезон — пока лучший в вашей карьере?

— До этого хороший был сезон с «Торпедо» у Игнашевича в ФНЛ. Но прошедший — точно лучший, даже если смотреть на количество проведённых матчей. И по результату, конечно, тоже. Задачу-то решили.

— А 2+3 для защитника — разве не круто?

— Круто, но для меня круче было, когда «на ноль» играли и побеждали. Вот в эти моменты я по-настоящему кайфовал. Голы, конечно, тоже доставляют удовольствие, но они реже бывают, чем сухие матчи. А когда команда не пропускает, все защитники испытывают удовлетворение. Значит, свою первостепенную задачу выполнили. Если при этом ещё и забил, вдвойне-втройне радостнее.

— С кем из нападающих больше всего намучились?

— В первом круге тяжело пришлось с Каштановым. «Урал» тоже играл в такой силовой футбол, как «Факел» в конце сезона. Так же выносили, отдали нам мяч и прессинговали — играли конкретно на результат. А мы всё ещё хотели показывать красивый футбол. Каштанов за все мячи цеплялся, с ним было очень тяжело бороться. Трудно было с «Зенитом» — я просто без сил уходил. Плюс наше поле тоже добавляет усталости. С тем же Промесом всегда непросто один в один.

— Кто лучший нападающий лиги прямо сейчас?

— По статистике, наверное, Дзюба лучший. Но против нас он не играл.

«У Пиняева хорошая реклама. А я бы Карпукаса назвал»

— А за экс-одноклубниками по Самаре следите?

— Периодически встречались с некоторыми на футбольном поле. С Владом Сарвели, Антоном Зиньковским. Со всеми нормально общаюсь. Ребята все хорошие. Знаю, кто где. Слежу за результатами, плюс-минус в курсе, у кого как дела.

— Зиньковскому пошёл в плюс переход в «Спартак»?

— Любому игроку пойдёт в плюс переход в «Спартак» из команды второй восьмёрки. Но не скажу, что прямо пристально слежу. Для меня важнее, как моя команда играет.

— Пиняев сейчас из молодых №1?

— Наверное, да. Как говорят, самый перспективный. Я сейчас даже не вспомню других молодых игроков. Реклама у него хорошая, но и качества, безусловно, есть. Возможно, он и правда самый прогрессирующий. Правильно сделал, что в «Локомотив» перешёл — там расти, думаю, полегче. А Карпукас по возрасту под «молодого» подходит?

— Абсолютно, 20 лет.

— Тогда я бы Карпукаса назвал. Очень работоспособный игрок. Против него тяжело было. Ребята, которые у нас в центре полузащиты играют, тоже выделяли его. Видно, что к концу сезона набрал хорошую форму. Потенциал у парня большой.

— Карпин тоже Артёма в интервью выделял.

— Значит, мы с тренером сборной одинаково на футбол смотрим, ха-ха.

Артём Карпукас Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кто-то пашет-пашет-пашет, а связей нет»

— Каково это — проснуться свободным агентом?

— Вообще не чувствую себя свободным агентом. Мысленно по-прежнему в «Факеле». Только вчера пересматривал видео с голами за прошлый сезон. Мы общаемся с «Факелом» и, возможно, ещё продлим контракт.

— Нет тревожных мыслей: вдруг пауза затянется?

— Вряд ли затянется. Вот в прошлом году были тревожные ощущения — опасения, что после года на лавке «Крыльев» не найду команду в РПЛ. Когда из Самары во вторую лигу уходил, тоже возникали опасения, что уже не вернусь. Сейчас спокойнее себя чувствую.

— Немного странно, когда с одним из лидеров на продлевают контракт — в чём проблема?

— Агент уже с месяц контактирует с «Факелом». Мы изначально так договаривались: чемпионат доиграем, а там посмотрим. Сначала же нужно было решить задачу. Мы её чуть дольше, чем хотели, решали. Поэтому только недавно вернулись к вопросу. Агент разговаривает с разными клубами, в том числе с «Факелом». Это нормальный, обычный процесс.

— С главным был разговор?

— Да, Вадим Валентинович сказал, что заинтересован во мне. Мы в нормальных отношениях, на связи.

— Ваши слова: «Я знаю некоторые вещи, о которых не хотел бы знать. Иногда смотришь на переходы игроков и поражаешься тому, как не совсем справедливо футболисты попадают в топовые клубы». Расшифруете?

— Это и так был максимальный комментарий, который я мог дать. Шире уже нельзя сказать.

— И всё-таки.

— Просто иногда смотришь, обсуждаешь с футболистами: кто-то пашет-пашет-пашет, но у него нет связей, чтобы попасть куда-то. Взять нашего Ираклия Квеквескири. Человек только в 33 года поднялся в Премьер-Лигу. А кто-то чуть ли не из второй лиги в РПЛ попадает. Смотришь на них и думаешь: «Как они это делают?»

— Не соответствуют уровню?

— Не нам, футболистам, судить. Мы все делаем одно дело. Но иногда тяжело понять, почему игроков хорошего уровня не берут в сильные команды. Видимо, дело в нужных связях.

— Считаете, что не меньше других заслуживаете приглашение от топ-клуба?

— Я про себя не буду говорить. Это нескромно.

— Скажите про кого-нибудь другого.

— Например, Акбашев сейчас перешёл в «Ростов». Человеку 31 год, а его заметили только сейчас. Хотя он показывает себя давно, в прошлом сезоне забивал решающие голы за «Факел», имел приличную статистику. Обратили бы на него внимание раньше — возможно, раскрылся бы ещё ярче. Ильнур Альшин тоже всю жизнь играл в ФНЛ, хотя большего профессионала я просто не знаю.

— В чём это проявляется?

— Во всём — в тренировках, в быту. Как человек к себе относится. Постоянно на связи с нутрициологом, питание корректирует, ходит в тренажёрный зал. И при всём этом Ильнур только в 29 лет попал в Премьер-Лигу. Вопрос: почему? Неужели о нём никто не знал? Футболисты в России есть, и вроде бы на виду — только подписывайте. А подписывают непонятных иностранцев. Я не знаю, куда смотрят. Может быть, свои движения есть у людей.

— Свой интерес?

— Да-да, свой интерес. Может быть, на таком игроке много не заработаешь просто.

Сергей Божин в «Торпедо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА»

— Вы хотя бы раз были близко к большому клубу?

— Когда играл в «Торпедо», вели переговоры с ЦСКА, но далеко они не зашли. Не знаю, с чем это связано. Агент говорил, что интерес был. Но если интерес сильный, обычно доходит до контракта.

— Расстроились, что сорвалось?

— На тот момент — не особо. В планах было выйти с «Торпедо» в РПЛ. Мы шли на втором или первом месте. Мне очень нравилось работать под руководством Игнашевича. Всё устраивало. А потом, понимал, что в ЦСКА конкуренция ещё выше, и не факт, что я бы там играл. А «Торпедо» предлагало новый контракт. Но потом началась пандемия, мы не попали в РПЛ, и на этом история закончилась.

— Ещё остаётся надежда сыграть за большой клуб?

— Не вижу в этом ничего невозможного, тем более в сложившейся ситуации. Сильные иностранцы уехали, а российские футболисты плюс-минус одинаковые. Нет суперзвёзд, с которыми невозможно было бы бороться. В ЦСКА — да, легионеры высокого уровня, но и с ними можно конкурировать. Знаю, в других командах про меня говорили: «Старый». 28 лет — это старый? Странно такое слышать. Я лично чувствую себя великолепно. Игнашевич в 38 лет на чемпионате мира играл — и играл очень достойно. Для меня это пример — отношения к себе, профессионализма, долголетия.

— То есть ещё лет 10 планируете поиграть?

— Хотелось бы. На Лебеденко тоже смотришь, я с ним вместе играл. Человек и в 40 лет в идеальной форме. А он ведь нападающий, которому нужно много бегать и прессинговать. На моей позиции в плане долголетия попроще. Надо просто относиться к себе и к футболу так же, как Лебеденко. Тем более появляются новые технологии в восстановлении. Криосауны, массажные пистолеты, сапоги для циркуляции крови — всё это помогает продлевать футбольную жизнь.

Сергей Божин и его супруга Фото: из личного архива Сергея Божина

«Молодой нападающий забил три гола за 46 игр — и уже рот открывает. Несерьёзно»

— Для журналиста такие откровенные собеседники — находка. А жена никогда не просила быть аккуратнее в высказываниях?

— Когда в конце чемпионата люди открывали рты на «Факел», мне очень хотелось ответить. Как раз Юля немного сдержала.

— Что вас возмутило?

— Все эти разговоры: мол, они выигрывают только за счёт своего поля и «такой игры». Какой «такой»? Как будто есть один параметр футбола, которому все должны соответствовать. В футбол все по-разному играют. Нет идеала. Ладно — эксперты. Больше недоумения вызывает, когда футболисты начинают обсуждать другую команду. Это же просто неуважение. Рассказывайте о своей игре. Игроки «Факела», по-моему, никогда не говорили плохого про соперников. У нас в команде люди постарше, поопытнее, поэтому мы либо сдержанно отвечаем про других, либо говорим про себя. А тут молодой нападающий забил три гола за 46 игр — и уже рот открывает. Несерьёзно.

— Что насчёт ТВ-экспертов?

— После игры в Оренбурге мне человек 10 позвонили. Возмущались, что комментатор все 90 минут откровенно болел за хозяев, принижая «Факел». Меня это очень удивило. Я даже ради интереса зашёл в комментарии — болельщики тоже писали по этому поводу. Не знаю, может, у него так случайно получилось. А экспертов редко смотрю. Бывает, после матча не выключишь канал и случайно попадёшь на них. Сидят, рассказывают, как играть в футбол надо. Вадим Валентинович говорит: «Не нужно это слушать. У вас есть тренер — его и слушайте». Я так и делаю.