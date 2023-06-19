Божин: сильные иностранцы уехали, а российские футболисты плюс-минус одинаковые

Защитник «Факела» и экс-игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин выразил надежду ещё поиграть в большом клубе.

«Не вижу в этом ничего невозможного, тем более в сложившейся ситуации. Сильные иностранцы уехали, а российские футболисты плюс-минус одинаковые. Нет суперзвёзд, с которыми невозможно было бы бороться. В ЦСКА — да, легионеры высокого уровня, но и с ними можно конкурировать. Знаю, в других командах про меня говорили: «Старый». 28 лет — это старый? Странно такое слышать. Я лично чувствую себя великолепно. Игнашевич в 38 лет на чемпионате мира играл, и играл очень достойно. Для меня это пример — отношения к себе, профессионализма, долголетия.

На Лебеденко тоже смотришь, я с ним вместе играл. Человек и в 40 лет в идеальной форме. А он ведь нападающий, которому нужно много бегать и прессинговать. На моей позиции в плане долголетия попроще. Надо просто относиться к себе и к футболу так же, как Лебеденко. Тем более появляются новые технологии в восстановлении. Криосауны, массажные пистолеты, сапоги для циркуляции крови — всё это помогает продлевать футбольную жизнь», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.