Божин: сильные иностранцы уехали, а российские футболисты плюс-минус одинаковые

Защитник «Факела» и экс-игрок «Крыльев Советов» Сергей Божин выразил надежду ещё поиграть в большом клубе.
«Не вижу в этом ничего невозможного, тем более в сложившейся ситуации. Сильные иностранцы уехали, а российские футболисты плюс-минус одинаковые. Нет суперзвёзд, с которыми невозможно было бы бороться. В ЦСКА — да, легионеры высокого уровня, но и с ними можно конкурировать. Знаю, в других командах про меня говорили: «Старый». 28 лет — это старый? Странно такое слышать. Я лично чувствую себя великолепно. Игнашевич в 38 лет на чемпионате мира играл, и играл очень достойно. Для меня это пример — отношения к себе, профессионализма, долголетия.
На Лебеденко тоже смотришь, я с ним вместе играл. Человек и в 40 лет в идеальной форме. А он ведь нападающий, которому нужно много бегать и прессинговать. На моей позиции в плане долголетия попроще. Надо просто относиться к себе и к футболу так же, как Лебеденко. Тем более появляются новые технологии в восстановлении. Криосауны, массажные пистолеты, сапоги для циркуляции крови — всё это помогает продлевать футбольную жизнь», — сказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 19 июня 2023
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