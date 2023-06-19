«Ростов» арендовал Кирилла Столбова с правом выкупа

19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов в следующем сезоне будет выступать за «Ростов».
«Кирилл Столбов перешёл в наш клуб на правах аренды с правом выкупа. Приветствуем Кирилла в «Ростове» и желаем ярких матчей за наш клуб!» – сообщает пресс-служба «Ростова» в телеграм-канале клуба.
Кирилл Столбов является воспитанником «Зенита». В сезоне-2020/2021 выступал в ЮФЛ-2 и забил 15 мячей в 22 матчах, а уже в следующем сезоне в ЮФЛ-1 он отличился 10 раз в 21 матче. Также Столбов выступал за «Зенит» в МФЛ и в ФНЛ-2 за «Зенит-2».
В минувшем сезоне полузащитник провёл восемь матчей за «Енисей» на правах аренды, в которых забил два мяча. Арендное соглашение было рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления на год в случае выхода «Енисея» в Российскую Премьер-Лигу.
- 19 июня 2023
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