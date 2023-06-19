Президент «Ростова»: мы уже договорились с тремя новыми игроками, очень скоро их объявим

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб уже договорился о трёх новых трансферах. Ещё три потенциальных новичка находятся на стадии переговоров. По словам функционера, «Ростову» необходимо 5-6 усилений, чтобы бороться за титулы в будущем.

«Что касается нового сезона: надо постоянно выступать на хорошем уровне – это один из важнейших факторов для завоевания титулов. Наша задача — получить сбалансированный состав, и поэтому нам необходимо усиливаться. Команде нужны 5-6 новых игроков, которые сделают нас сильнее. Это не просто, но мы работаем над этим. У нас есть предварительные договорённости и понимание, кто нам нужен. Мы уже договорились с тремя игроками, осталось уладить технические и юридические нюансы. Очень скоро мы их объявим.

Мы также находимся в переговорах ещё с тремя футболистами и их клубами. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас всё получится. Ещё один важный аспект — мы продлеваем контракты с нашими ключевыми и молодыми игроками на длительные сроки», — приводит слова Арутюнянца телеграм-канал «Ростова».