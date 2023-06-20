«Всем спасибо за этот сезон». Мбаппе опубликовал пост в соцсетях

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, ставший автором единственного мяча в ворота Греции (1:0), опубликовал пост в соцсетях после победы своей команды. Это был последний матч Мбаппе и сборной на данном календарном отрезке.

«Всем спасибо за этот сезон. Берегите себя, своих близких. Всем наилучшего лета. Скоро увидимся», — написал француз в одной из социальных сетей.

Напомним, несколько часов назад завершился матч 4-го тура группы B квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Франции минимально победила команду Греции на своём поле. На 55-й минуте матча пенальти реализовал Килиан Мбаппе, выступавший с капитанской повязкой. Мбаппе стал самым молодым игроком в истории сборной Франции, забившим 40 голов.

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