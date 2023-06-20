Marca: руководство «Реала» окончательно определилось с планами на Мбаппе

«Реал» намерен подождать с подписанием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе до следующего лета.

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба окончательно определилось с планами на Мбаппе: оно собирается дождаться следующего года, чтобы подписать француза свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, однако футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.

В сезоне-2022/2023 Килиан отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 180 млн.

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