Marca: руководство «Реала» окончательно определилось с планами на Мбаппе

«Реал» намерен подождать с подписанием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе до следующего лета.
Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба окончательно определилось с планами на Мбаппе: оно собирается дождаться следующего года, чтобы подписать француза свободным агентом.
Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ». Соглашение с форвардом могло быть продлено на один год, однако футболист поставил в известность руководство клуба, что делать этого не хочет.
В сезоне-2022/2023 Килиан отыграл за «ПСЖ» 34 матча в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в € 180 млн.
Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?
- 20 июня 2023
-
04:22
-
04:18
-
04:06
-
04:02
-
04:02
-
03:53
-
03:45
-
03:28
-
03:15
-
03:00
-
02:50
-
02:50
-
02:33
-
02:12
-
02:02
-
01:58
-
01:50
-
01:50
-
01:15
-
01:10
-
00:56
-
00:55
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:25
-
00:18
-
00:16
-
00:07
- 19 июня 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:50
-
23:43