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Филиппо Индзаги: Аллегри закончил мою игровую карьеру

Филиппо Индзаги: Аллегри закончил мою игровую карьеру
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Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги рассказал об обстоятельствах завершения карьеры.

«Именно Аллегри положил конец моей игровой карьере. Весной 2012 года мы с «Миланом» договорились о продлении контракта на один год. Я был бы важным связующим звеном в раздевалке, которая за короткое время потеряла Мальдини, Пирло, Несту, Гаттузо и Зеедорфа. После этих великих фигур оставалась пустота. Галлиани был счастлив, что мы нашли решение.

Но Аллегри отверг это, он больше не хотел, чтобы я был в раздевалке, и сказал об этом директорам, попросив не продлевать мой контракт. Для меня это был удар», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После завершения карьеры Индзаги работал в «Милане» тренером. Сейчас он возглавляет «Реджину».

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