Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франко Камоцци: для меня Мележиков в «Спартаке» был милым и профессиональным человеком

Франко Камоцци: для меня Мележиков в «Спартаке» был милым и профессиональным человеком
Комментарии

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал уход Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба.

«Жаль, что Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака». Для меня он в клубе был милым и профессиональным человеком», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мележиков занял пост управляющего директора красно-белых в декабре 2020 года, а в июне 2021 года был назначен на должность генерального директора. В сезоне-2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России, а в завершившемся сезоне-2022/2023 команда заняла третье место в чемпионате России. Главным тренером красно-белых с лета 2022 года является испанец Гильермо Абаскаль.

Материалы по теме
Андрей Червиченко высказался о назначении Малышева на пост гендиректора «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023