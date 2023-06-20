Франко Камоцци: для меня Мележиков в «Спартаке» был милым и профессиональным человеком

Бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Франко Камоцци прокомментировал уход Евгения Мележикова с поста генерального директора клуба.

«Жаль, что Мележиков покинул пост гендиректора «Спартака». Для меня он в клубе был милым и профессиональным человеком», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Мележиков занял пост управляющего директора красно-белых в декабре 2020 года, а в июне 2021 года был назначен на должность генерального директора. В сезоне-2021/2022 «Спартак» выиграл Кубок России, а в завершившемся сезоне-2022/2023 команда заняла третье место в чемпионате России. Главным тренером красно-белых с лета 2022 года является испанец Гильермо Абаскаль.