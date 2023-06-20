Андрей Червиченко высказался о назначении Малышева на пост гендиректора «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского клуба.

«В назначении Малышева на пост гендиректора «Спартака» ключевое то, что он никому неизвестен. Хотя пишут, что его деятельность связна с российским футболом… Я уже и фотографию его добыл: что-то не припоминаю, чтобы когда-то видел в глаза этого человека. Может быть, видел, но никак не ассоциировал с российским футболом.

В «Спартаке» идут перемены — всё-таки сменилась власть. Мележиков — человек со стороны, который пришёл, если не ошибаюсь, из «Локомотива». Он приходил в бытность Федуна. Это абсолютно нормальная ситуация, когда новая команда зачищает под себя новые места, особенно руководящие должности.

Нужно посмотреть, какой сектор будет закрывать и чем будет заниматься Малышев. Если только хозяйственными вопросами… Возможно, какие-то новые инвестиции: может быть, стадион, манеж, база или ещё что-то. Или, например, город напротив стадиона, который был составной частью инвестиционного проекта. Только не очень понятно, относится он к клубу или нет. Надо понять: этот самый город — клубный проект или чисто проект Федуна? Должны ли люди, которые руководят клубом, заканчивать проект, чтобы пополнять кассу? Мы же этого не знаем. Если такие вещи существуют, то логично, что люди, которые вкладывают деньги, ставят своего директора.

Если при этой же ситуации новому гендиректору назначат нового спортивного директора, который на первое место ставит благополучие команды, её развитие и спортивные достижения, а не свой собственный карман… И мы будем понимать, что человек очень профессионален в этом плане, то тогда всё вроде логично и понятно.

Если же новый гендиректор будет отвечать за спортивную составляющую, то, наверное, появится много вопросов. Особенно если руководство спортивной составляющей будет неудачной. Например, таким же, как последнее трансферное окно: все три покупки в молоко — Бальде, Дуарте и Тавареш. Получается, что выкинули деньги на ветер. Если новый гендиректор начнёт примерно с такой же истории, то будет печально», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.