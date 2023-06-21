Переход Хаверца в «Арсенал» согласован, о сделке объявят в ближайшее время — Романо

Переход форварда «Челси» Кая Хаверца в «Арсенал» согласован. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, о сделке объявят в ближайшие несколько часов. «Арсенал» заплатит за немецкого форварда € 70 млн. Ещё € 6 млн могут поступить на счёт «Челси» в качестве бонусов.
Сообщается, что Хаверц и «Арсенал» согласовали долгосрочный контракт. Футболист подпишет соглашение с «канонирами» на этой неделе, после прохождения медосмотра.
В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Немец выступает за лондонцев с 2020 года. С «аристократами» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось о согласовании перехода хавбека «Челси» Матео Ковачича в «Манчестер Сити».
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