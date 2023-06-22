Непомнящий — о переходе Игнатьева в «Сочи»: у него был талант. Не хочу обсуждать эту тему

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о ситуации с атакующими игроками в «Локомотиве» после перехода нападающего Ивана Игнатьева из стана железнодорожников в «Сочи».
«Могу ли назвать трансфер Игнатьев в «Локомотив» провальным? Я не очень хочу обсуждать эту тему. Талант у этого футболиста был. Теперь в клубе осталось два чистых форварда.
Мне кажется, эта линия у железнодорожников укомплектована неплохо. Есть Пиняев, Глушенков и другие футболисты. Тут вопрос не в центрфорварде, а в разнообразии схем. Думаю, что клуб в случае необходимости найдёт нужного нападающего, но пока у команды точно есть атакующий ресурс.
Возможно, клубу нужен атакующий игрок именно такого плана, как Комличенко. Для Дзюбы нет разницы, с кем играть. Я не думаю, что Галактионов будет себя ограничивать и выбирать между Дзюбой и Комличенко. Они могут вместе выходить на поле. В то же время я не уверен, что Комличенко захочет уходить из «Ростова», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».
Игнатьев провёл за «Локо» 27 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
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