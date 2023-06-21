«Локомотив» объявил об уходе Ивана Игнатьева
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«Локомотив» и Иван Игнатьев по обоюдному соглашению расторгли контракт, срок действия которого истекал 30 июня.
«Мы благодарим Ваню за игру, самоотдачу и подход к работе. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.
Напомним, Игнатьев перешёл в «Локомотив» прошлым летом. Форвард выступал за железнодорожников в сезоне-2022/2023. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.
Ранее «Чемпионат» эксклюзивно сообщал, что Игнатьев перешёл в «Сочи».
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