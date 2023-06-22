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Созин: сегодняшние заявления от УЕФА и ФИФА в России слишком громкие. Они внушают надежду

Созин: сегодняшние заявления от УЕФА и ФИФА в России слишком громкие. Они внушают надежду
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Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Сегодняшние заявления от УЕФА и ФИФА в России слишком громкие. Они внушают надежду. Может, хотя бы сборная России вернётся на международную арену. Блажен, кто верует, но я верю – игнорирование России им не выгодно. Да, вероятность, что сыграют клубы в следующем сезоне, почти нулевая, но такие слова, да ещё и произнесённые в России – это очень здорово и оптимистично», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее сегодня советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.

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