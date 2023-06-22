УЕФА: верим, что скоро российские команды снова будут играть на международной арене

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену. Напомним, сейчас Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
«Передаю сердечный привет вам от Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьёзным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Мы верим, что скоро мы будем снова встречаться друг с другом не только среди чиновников, но и на футбольном поле. Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал своё сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», — передаёт слова Йозефа Клемента корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 июня 2023
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