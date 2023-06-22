Глава РФС Дюков: слова чиновников из ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался насчёт возможного снятия международного бана с отечественных клубных команд и сборных.

«Спасибо большое коллегам из УЕФА и ФИФА, что нашли время приехать на конференцию в этот важный для российского футбола день.

Их выступление действительно было обнадёживающим, это даёт надежду на то, что в ближайшее время могут быть решения, которые позволят отменить международный бан. Но я бы всё равно уж не стал слишком их переоценивать.

Наши консультации с УЕФА продолжаются. До достижения договорённостей мы договорились ничего не комментировать. Вариант с Азией опять же существует, но если вдруг будем ему следовать, то по договорённости с УЕФА», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.