В УЕФА рекомендовали исключить «Осасуну» из Лиги конференций, клуб подаст апелляцию

В пятницу, 23 июня, в УЕФА вынесли вердикт по делу о договорных матчах с участием «Осасуны»: инспекторы организации высказались против участия команды в следующем сезоне Лиги конференций и рекомендуют футбольному союзу исключить её из турнира. Решение ещё не окончательное, поскольку «Осасуна» решительно настроена идти до конца и заявила о намерении обратиться в апелляционный комитет УЕФА.

«Клуб не разделяет выводов УЕФА и подаст апелляцию. Клуб заявляет, что будет бороться всеми законными методами, до конца отстаивая свои права. Правосудие УЕФА не захотело принять во внимание вердикт испанского суда, который буквально заявил, что «Осасуна» стала жертвой хищений, осуществлённых некоторыми из её бывших менеджеров за спиной высшего руководящего органа клуба и механизмов контроля», – говорится в заявлении «Осасуны», опубликованном в «Твиттере».

Напомним, «Осасуна» заняла седьмое место в завершившемся сезоне Ла Лиги, впервые с 2007 года получив право выступить в еврокубках (Лига конференций).

Поводом для наказания клуба послужило дело о договорных матчах в сезоне-2013/2014. Клуб обвиняется в том, что тогдашний президент «Осасуны», два директора клуба и менеджер договорились с «Бетисом», который по неформальным условиям должен был победить «Вальядолид» и проиграть «Осасуне». За это «красные» заплатили «Бетису» € 400 тыс. и € 200 тыс. соответственно.

Если УЕФА всё-таки отстранит клуб от еврокубков, то вместо «Осасуны» на Лигу конференций поедет «Атлетик», занявший восьмое место в Ла Лиге.