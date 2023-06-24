Тони Кроос — о продлении контракта с «Реалом»: жена сказала мне: «Делай, что хочешь»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал подробности продления контракта с клубом.
«Небольшая благодарность моей жене, которая сказала мне: «Делай, что хочешь». Это меня немного удивило. Подумал, разве ты не хочешь, чтобы я бывал дома чаще?», — приводит слова Крооса ua.tribuna.com.
Напомним, мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с немецким полузащитником Тони Кроосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года.
В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Кроос провёл 30 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Он выступает за «сливочных» уже на протяжении девяти сезонов, перейдя в команду из мюнхенской «Баварии» в 2014 году. Всего за «Реал» Кроос провёл 417 матчей и завоевал 20 титулов: четыре кубка Лиги чемпионов, пять трофеев Клубного чемпионата мира, четыре Суперкубка Европы, три чемпионства Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании.
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