Тони Кроос: я не из тех людей, которые могут соперничать за седьмое или восьмое место

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о причинах продления контракта с мадридским клубом на один год.

«У меня всё ещё есть то же желание, что и 15 лет назад, выигрывать эти игры и трофеи. Я совсем не устал. Меня до сих пор раздражает, когда мы проигрываем. Это тоже важно, иметь такое чувство. Я по-прежнему наслаждаюсь футболом, это то, что мне нравится. Понимаю, что больше никогда не смогу делать что-то так хорошо. Я также всё ещё наслаждаюсь давлением здесь. То же самое происходит и с ожиданиями. Я не из тех людей, которые могут пойти куда-то и играть впустую, чтобы соперничать за седьмое или восьмое место.

Прямо сейчас я не хочу ни на что соглашаться, я не знаю. Может быть, приму решение намного раньше, более чёткое, или нет. Почему я должен закончить свой путь сейчас? Нет причин, по крайней мере, не сейчас. Посмотрим, как начнётся год, как он сложится. Тогда я задам те же вопросы, что и в этом году. Были аргументы и с другой стороны. Посмотрим. Сейчас я не собираюсь ни на что соглашаться», — приводит слова Крооса AS, ссылаясь на подкаст Einfach mal luppen.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.