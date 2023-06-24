Верратти: лучшее воспоминание о прошедшем сезоне? Победа над «Марселем» 3:0

Полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти высказался о прошедшем сезоне, заявив, что победа над «Марселем» (3:0) стала лучшим для него воспоминанием.

«Моё лучшее воспоминание о прошедшем сезоне? Победа над «Марселем» со счётом 3:0 в чемпионате. Мы играли на стадионе, где все хотят, чтобы вы проиграли. Мы отлично провели тот вечер, забивая голы и удерживая их в страхе», — приводит слова Верратти пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» во второй раз подряд стал чемпионом Франции. Парижане набрали 85 очков в 38 матчах, опередив «Ланс», занявший второе место, на одно очко.

30-летний Верратти сыграл за «ПСЖ» 38 матчей во всех турнирах, отметившись в них одной результативной передачей.

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