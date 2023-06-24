«Не могу это объяснить». Паредес — об отношении фанатов «ПСЖ» к нему и к Месси

Полузащитник французского «ПСЖ» Леандро Паредес не смог объяснить предвзятость в отношении к нему и к бывшему нападающему парижан Лионелю Месси со стороны болельщиков команды.

«Почему болельщики так относятся ко мне и Месси? Не знаю, я провёл четыре года в Париже, и мне там очень понравилось. Мы сыграли много важных матчей, были очень близки к победе в Лиге чемпионов, но я не могу объяснить те отношение и реакцию, которую мы получили», — приводит слова Паредеса TyC Sports.

Напомним, прошедший сезон Паредес провёл в аренде в туринском «Ювентусе». Месси, отыгравший в «ПСЖ» два сезона, в последних матчах подвергался свисту в свой адрес от болельщиков парижского клуба. Нападающий ушёл в «Интер Майами» на правах свободного агента.

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