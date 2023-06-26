Кулибали выступил с обращением к болельщикам «Челси» после перехода в «Аль-Хиляль»
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Защитник Калиду Кулибали обратился к болельщикам «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».
«Для меня было гордостью выступать под эмблемой «Челси» от первого до последнего матча. Да, сезон выдался не лучшим, но я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку, которую они оказывали клубу», — написал Кулибали в одной из социальных сетей.
Сообщалось, что сумма трансфера составила около € 20 млн. Сенегалец заключил с новой командой трёхлетний контракт.
Напомним, Калиду Кулибали выступал в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси» с 2022 года. За синих сенегальский защитник провёл 32 матча и забил два мяча. Ранее 32 летний футболист играл за итальянский «Наполи», бельгийский «Генк» и французский «Метц».
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