Роналду, Санчо, Энцо, Магуайр, Кулибали, Ришарлисон: кто стал разочарованием сезона в АПЛ?

Сезон в АПЛ подошёл к концу. Определились не только его герои и триумфаторы, но и главные разочарования. Криштиану Роналду одиозно закончил карьеру в Европе. Джейдон Санчо так и не оправдал свой ценник. Гарри Магуайр только подтвердил собственную мемность. Калиду Кулибали грустно начал в новом клубе. Энцо Фернандес недалеко от него ушёл. Ришарлисон, в общем-то, тоже.
Но кто же стал главным разочарованием чемпионата Англии минувшего сезона? Авторы и друзья «Чемпионата» выбрали шесть персон. А вам осталось сделать свой выбор.
Для голосования используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист разочаровал вас больше (или меньше) другого! Ну и вдруг мы про кого-то забыли – об этом тоже напишите.
Ришарлисон, «Тоттенхэм»
Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и автора телеграм-канала «Панк инсайд»
Бразильский форвард «Тоттенхэма» — одно из главных разочарований этого сезона АПЛ. Прошлым летом Ришарлисон переехал в Лондон за € 58 млн, болельщики ждали от него если не такой же, то близкой результативности, какая была у форварда в «Эвертоне».
Но Ришарлисон ожиданий не оправдал. Бразилец так и не смог закрепиться в основном составе, проигрывал конкуренцию Кейну и остальным атакующим игрокам лондонцев. А в те моменты, когда Антонио Конте ему доверял, не показывал ровным счётом ничего.
В прошедшем сезоне АПЛ на счету Ришарлисона всего один гол (в ворота «Ливерпуля»). Зато в активе две жёлтые карточки за неспортивное празднование голов (один из них отменили с помощью VAR) и одно громкое интервью, в котором Ришарлисон разнёс тренера «Тоттенхэма». Ужасный сезон.
Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»
Магуайр скатился окончательно. Он уже несколько лет как стал главным мемом чемпионата Англии, но теперь ещё и перестал попадать в основу. Лишь в 8 из 38 туров сыграл с первых минут. И это при всём обилии травм, случившихся у центральных защитников «МЮ» в этом сезоне. Справедливости ради отметим, что и у Магуайра было небольшое повреждение, и он пропустил несколько туров, хотя в заявку на матч попадал практически всегда (31 раз из 38 возможных).
Забавно, что тен Хаг решился в какой-то момент на эксперимент с переводом левого защитника Шоу в центр обороны. И сработало – англичанин убедительно выглядел на непривычном месте. А вот статус Магуайра это окончательно убило. Уже даже футболисты другого амплуа оказываются лучше на его позиции. Лучше капитана. Лучше человека, купленного за € 87 млн – это даже по современным меркам дорогущий трансфер, а для защитника – вообще что-то заоблачное. Самый дорогой защитник в истории футбола!
На самом деле Гарри не так ужасен, как кажется. Просто его ошибки часто получаются нелепыми, а такое запоминается. А ещё важно понимать, что в команде с высокой линией обороны ему просто трудно. Он неплох в борьбе, но тяжеловат для забегов при забросах за спину. Хочется верить, что этим летом он покинет «Юнайтед», потому что просто не подходит этой команде.
Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
Сложно придумать расставание Роналду с европейским футболом хуже, чем зимой 2022-го. Демарш в клубе, где тебя боготворят, открытое неуважение к тренеру и команде (с демонстративными уходами со стадиона), бездарное интервью «ручному» журналисту — и в итоге отъезд в Саудовскую Аравию.
Кажется, мы недооцениваем, насколько сильно на Криштиану повлияла смерть новорождённого сына прошлой весной. Человек его уровня, статуса и звёздности столкнулся с тем, что не способен преодолеть — и сломался. Логично, что он отгородился от мира в кругу близких, которые говорили ему только то, что он желал услышать. Всё это можно понять. Но и действия легенды приходится оценивать как есть. Это был его худший сезон в АПЛ с точки зрения статистики — да и в целом.
Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед»
Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»
За место в этом рейтинге с Санчо могли бы побороться многие игроки «МЮ». Но Магуайр изначально казался сомнительным выбором для системы тен Хага, Марсьяль и так вечно травмирован, де Хеа всё-таки тащил, пусть и не научился пасовать.
Для Санчо вроде бы всё сложилось: новый тренер со свежим взглядом, разумная конкуренция, про ценник (вообще-то парень стоил € 85 млн) уже точно многие забыли – разрывай родной чемпионат! Вот только действительно сильные матчи или хотя бы яркие всплески можно пересчитать по пальцам. В середине сезона Джейдон настолько закопался в проблемах, что по решению тренера был отстранён от тренировок и уехал перезагружаться в Нидерланды. В феврале показалось, что сработало (голы «Лидсу» и «Лестеру»), но затем Санчо откатился. Гарначо даже после травмы выглядит более свежим и делает разницу.
Джейдон осторожничает, а если берёт игру на себя, часто зарывается в дриблинге и принимает плохие решения. В 23 года ещё точно не поздно всё изменить, но есть ощущение, что лучше ему это делать не в «МЮ» и даже не в АПЛ. Буду рад ошибиться.
Калиду Кулибали, «Челси»
Выбор Александра Симбирского, автора телеграм-канала Simbirskiy Football Tears
Помните, сколько лет КАЖДОЕ трансферное окно нам говорили, что Кулибали надо в топ-клуб? «ПСЖ», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – кто только не мелькал в списке команд, куда вот-вот должен был перейти центрдеф «Наполи». Даже третью часть Half-Life так не ждали, как трансфер Калиду хоть куда-нибудь.
И вот оно свершилось. «Челси» заплатил £ 32,5 млн, фанаты уже готовились забыть Антонио Рюдигера, но по факту получилось, что Кулибали попал в зону турбулентности. Адаптация наложилась сначала на увольнение Томаса Тухеля, затем Грэма Поттера, а следом на приход Фрэнка Лэмпарда. Также повлиял приход миллиарда новичков и всяких Чуквуэмудриков. Ещё Кулибали слишком много и часто ошибался, а в конце сезона вообще получил травму.
Ну а «Наполи» взял на замену корейца Кима Мин Джэ из «Фенербахче» и выиграл Серию А.
Энцо Фернандес, «Челси»
Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»
А Энцо точно стоит € 120 млн? Я, конечно, понимаю силу впечатления от сборной Аргентины на ЧМ-2022, желание «Бенфики» заработать по максимуму и неадекватность Тодда Боули, но парень явно оказался не готов ни к АПЛ, ни к топ-матчам Лиги чемпионов. Я надежд особых не питал – просто подтвердились все опасения.
Не говорите про Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда – якобы они не использовали Фернандеса по максимуму. Фигня. Просто Аргентина, как и «Бенфика», куражилась в контратаках, и человек сверкал (хотя, по мне, не особо) как разгоняющий и подключающийся из глубины. В новом клубе приходится играть иначе, и это пока совсем не получается. Я напомню, год назад Энцо пылил за «Ривер Плейт», у него крошечный европейский опыт и раздутый ценник. До безумия раздутый.
В «Челси» результативность Фернандеса упала в три раза (шесть результативных действий в Португалии против двух в Англии), xG – тоже (2,1 против 0,8). Число прогрессивных передач упало на более чем на 10%, а острые передачи с флангов и полуфлангов – на 50%. Большинство креативных метрик просели даже больше, чем втрое. Зато подскочили некоторые оборонительные – парень вынужденно занимается не своим делом. Хотя и с разрушением не всё в порядке: удачных блокировок вдвое меньше, отборов в финальной трети – тоже.
Первая половина сезона Энцо в Португалии удалась, тогда как вторая в Англии стала кошмаром. Аргентинец не искрил в главных матчах АПЛ, не тащил, не выделялся. А ошибался и разочаровывал наравне с партнёрами. Фернандес – квинтэссенция «Челси» в минувшем сезоне: дорогущий футболист оказался абсолютно бесполезен в хаос-обстановке имени нового владельца. Кто-то скажет: это первый год Энцо в Европе, не надо его так высоко оценивать. Ага, вы на его трансферную стоимость посмотрите.
- 8 июня 2023
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