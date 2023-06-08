Роналду, Санчо, Энцо, Магуайр, Кулибали, Ришарлисон: кто стал разочарованием сезона в АПЛ?

Сезон в АПЛ подошёл к концу. Определились не только его герои и триумфаторы, но и главные разочарования. Криштиану Роналду одиозно закончил карьеру в Европе. Джейдон Санчо так и не оправдал свой ценник. Гарри Магуайр только подтвердил собственную мемность. Калиду Кулибали грустно начал в новом клубе. Энцо Фернандес недалеко от него ушёл. Ришарлисон, в общем-то, тоже.

Но кто же стал главным разочарованием чемпионата Англии минувшего сезона? Авторы и друзья «Чемпионата» выбрали шесть персон. А вам осталось сделать свой выбор.

Для голосования используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист разочаровал вас больше (или меньше) другого! Ну и вдруг мы про кого-то забыли – об этом тоже напишите.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.