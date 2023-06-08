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Главное разочарование чемпионата Англии по футболу (АПЛ): рейтинг, Роналду, Санчо, Магуайр, Кулибали, Ришарлисон, Энцо

Роналду, Санчо, Энцо, Магуайр, Кулибали, Ришарлисон: кто стал разочарованием сезона в АПЛ?
«Чемпионат»
Кто стал разочарованием сезона в АПЛ?
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Голосуйте за самого провального футболиста чемпионата Англии.

Сезон в АПЛ подошёл к концу. Определились не только его герои и триумфаторы, но и главные разочарования. Криштиану Роналду одиозно закончил карьеру в Европе. Джейдон Санчо так и не оправдал свой ценник. Гарри Магуайр только подтвердил собственную мемность. Калиду Кулибали грустно начал в новом клубе. Энцо Фернандес недалеко от него ушёл. Ришарлисон, в общем-то, тоже.

Но кто же стал главным разочарованием чемпионата Англии минувшего сезона? Авторы и друзья «Чемпионата» выбрали шесть персон. А вам осталось сделать свой выбор.

Другие рейтинги по итогам АПЛ:
Сака, Мартинелли, Гарначо, Салиба, Кайседо, Энсисо – кто лучший молодой игрок сезона АПЛ?
Рейтинг
Сака, Мартинелли, Гарначо, Салиба, Кайседо, Энсисо – кто лучший молодой игрок сезона АПЛ?
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?
Рейтинг
Холанд, Эдегор, Де Брёйне, Кейн, Алисон, Рашфорд, Триппьер — кто лучший игрок сезона АПЛ?

Для голосования используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист разочаровал вас больше (или меньше) другого! Ну и вдруг мы про кого-то забыли – об этом тоже напишите.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главные разочарования сезона в АПЛ
Ришарлисон, «Тоттенхэм»
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
1 место

Ришарлисон, «Тоттенхэм»

Выбор Андрея Панкова, автора «Чемпионата» и автора телеграм-канала «Панк инсайд»

Бразильский форвард «Тоттенхэма» — одно из главных разочарований этого сезона АПЛ. Прошлым летом Ришарлисон переехал в Лондон за € 58 млн, болельщики ждали от него если не такой же, то близкой результативности, какая была у форварда в «Эвертоне».

Но Ришарлисон ожиданий не оправдал. Бразилец так и не смог закрепиться в основном составе, проигрывал конкуренцию Кейну и остальным атакующим игрокам лондонцев. А в те моменты, когда Антонио Конте ему доверял, не показывал ровным счётом ничего.

В прошедшем сезоне АПЛ на счету Ришарлисона всего один гол (в ворота «Ливерпуля»). Зато в активе две жёлтые карточки за неспортивное празднование голов (один из них отменили с помощью VAR) и одно громкое интервью, в котором Ришарлисон разнёс тренера «Тоттенхэма». Ужасный сезон.

Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Matt McNulty/Getty Images
2 место

Гарри Магуайр, «Манчестер Юнайтед»

Выбор Григория Телингатера, автора «Чемпионата» и телеграм-канала «Уан Писака»

Магуайр скатился окончательно. Он уже несколько лет как стал главным мемом чемпионата Англии, но теперь ещё и перестал попадать в основу. Лишь в 8 из 38 туров сыграл с первых минут. И это при всём обилии травм, случившихся у центральных защитников «МЮ» в этом сезоне. Справедливости ради отметим, что и у Магуайра было небольшое повреждение, и он пропустил несколько туров, хотя в заявку на матч попадал практически всегда (31 раз из 38 возможных).

Забавно, что тен Хаг решился в какой-то момент на эксперимент с переводом левого защитника Шоу в центр обороны. И сработало – англичанин убедительно выглядел на непривычном месте. А вот статус Магуайра это окончательно убило. Уже даже футболисты другого амплуа оказываются лучше на его позиции. Лучше капитана. Лучше человека, купленного за € 87 млн – это даже по современным меркам дорогущий трансфер, а для защитника – вообще что-то заоблачное. Самый дорогой защитник в истории футбола!

На самом деле Гарри не так ужасен, как кажется. Просто его ошибки часто получаются нелепыми, а такое запоминается. А ещё важно понимать, что в команде с высокой линией обороны ему просто трудно. Он неплох в борьбе, но тяжеловат для забегов при забросах за спину. Хочется верить, что этим летом он покинет «Юнайтед», потому что просто не подходит этой команде.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»
Фото: James Gill/Getty Images
3 место

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед»

Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»

Сложно придумать расставание Роналду с европейским футболом хуже, чем зимой 2022-го. Демарш в клубе, где тебя боготворят, открытое неуважение к тренеру и команде (с демонстративными уходами со стадиона), бездарное интервью «ручному» журналисту — и в итоге отъезд в Саудовскую Аравию.

Кажется, мы недооцениваем, насколько сильно на Криштиану повлияла смерть новорождённого сына прошлой весной. Человек его уровня, статуса и звёздности столкнулся с тем, что не способен преодолеть — и сломался. Логично, что он отгородился от мира в кругу близких, которые говорили ему только то, что он желал услышать. Всё это можно понять. Но и действия легенды приходится оценивать как есть. Это был его худший сезон в АПЛ с точки зрения статистики — да и в целом.

Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Naomi Baker/Getty Images
4 место

Джейдон Санчо, «Манчестер Юнайтед»

Выбор Вячеслава Опахина, главного редактора «Чемпионата»

За место в этом рейтинге с Санчо могли бы побороться многие игроки «МЮ». Но Магуайр изначально казался сомнительным выбором для системы тен Хага, Марсьяль и так вечно травмирован, де Хеа всё-таки тащил, пусть и не научился пасовать.

Для Санчо вроде бы всё сложилось: новый тренер со свежим взглядом, разумная конкуренция, про ценник (вообще-то парень стоил € 85 млн) уже точно многие забыли – разрывай родной чемпионат! Вот только действительно сильные матчи или хотя бы яркие всплески можно пересчитать по пальцам. В середине сезона Джейдон настолько закопался в проблемах, что по решению тренера был отстранён от тренировок и уехал перезагружаться в Нидерланды. В феврале показалось, что сработало (голы «Лидсу» и «Лестеру»), но затем Санчо откатился. Гарначо даже после травмы выглядит более свежим и делает разницу.

Джейдон осторожничает, а если берёт игру на себя, часто зарывается в дриблинге и принимает плохие решения. В 23 года ещё точно не поздно всё изменить, но есть ощущение, что лучше ему это делать не в «МЮ» и даже не в АПЛ. Буду рад ошибиться.

Калиду Кулибали, «Челси»
Фото: Michael Regan/Getty Images
5 место

Калиду Кулибали, «Челси»

Выбор Александра Симбирского, автора телеграм-канала Simbirskiy Football Tears

Помните, сколько лет КАЖДОЕ трансферное окно нам говорили, что Кулибали надо в топ-клуб? «ПСЖ», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» – кто только не мелькал в списке команд, куда вот-вот должен был перейти центрдеф «Наполи». Даже третью часть Half-Life так не ждали, как трансфер Калиду хоть куда-нибудь.

И вот оно свершилось. «Челси» заплатил £ 32,5 млн, фанаты уже готовились забыть Антонио Рюдигера, но по факту получилось, что Кулибали попал в зону турбулентности. Адаптация наложилась сначала на увольнение Томаса Тухеля, затем Грэма Поттера, а следом на приход Фрэнка Лэмпарда. Также повлиял приход миллиарда новичков и всяких Чуквуэмудриков. Ещё Кулибали слишком много и часто ошибался, а в конце сезона вообще получил травму.

Ну а «Наполи» взял на замену корейца Кима Мин Джэ из «Фенербахче» и выиграл Серию А.

Энцо Фернандес, «Челси»
Фото: Flor Tan Jun/Getty Images
6 место

Энцо Фернандес, «Челси»

Выбор Константина Кринского, заместителя редактора отдела «Футбол» и автора телеграм-канала «КостяК команды»

А Энцо точно стоит € 120 млн? Я, конечно, понимаю силу впечатления от сборной Аргентины на ЧМ-2022, желание «Бенфики» заработать по максимуму и неадекватность Тодда Боули, но парень явно оказался не готов ни к АПЛ, ни к топ-матчам Лиги чемпионов. Я надежд особых не питал – просто подтвердились все опасения.

Не говорите про Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда – якобы они не использовали Фернандеса по максимуму. Фигня. Просто Аргентина, как и «Бенфика», куражилась в контратаках, и человек сверкал (хотя, по мне, не особо) как разгоняющий и подключающийся из глубины. В новом клубе приходится играть иначе, и это пока совсем не получается. Я напомню, год назад Энцо пылил за «Ривер Плейт», у него крошечный европейский опыт и раздутый ценник. До безумия раздутый.

В «Челси» результативность Фернандеса упала в три раза (шесть результативных действий в Португалии против двух в Англии), xG – тоже (2,1 против 0,8). Число прогрессивных передач упало на более чем на 10%, а острые передачи с флангов и полуфлангов – на 50%. Большинство креативных метрик просели даже больше, чем втрое. Зато подскочили некоторые оборонительные – парень вынужденно занимается не своим делом. Хотя и с разрушением не всё в порядке: удачных блокировок вдвое меньше, отборов в финальной трети – тоже.

Первая половина сезона Энцо в Португалии удалась, тогда как вторая в Англии стала кошмаром. Аргентинец не искрил в главных матчах АПЛ, не тащил, не выделялся. А ошибался и разочаровывал наравне с партнёрами. Фернандес – квинтэссенция «Челси» в минувшем сезоне: дорогущий футболист оказался абсолютно бесполезен в хаос-обстановке имени нового владельца. Кто-то скажет: это первый год Энцо в Европе, не надо его так высоко оценивать. Ага, вы на его трансферную стоимость посмотрите.

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