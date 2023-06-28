Новичок АПЛ «Лутон Таун» объявил о своём первом летнем трансфере

Вышедший в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023 «Лутон Таун» объявил о первом трансфере в летнее окно. Новым футболистом команды стал нападающий сборной Ирландии Чидози Огбене.

26-летний игрок перешёл в «Лутон» в качестве свободного агента. До этого с лета 2019 года Огбене выступал за «Ротерхэм Юнайтед». Также форвард играл за английские «Брентфорд» и «Эксетер», ирландские «Лимерик» и «Корк Сити».

Огбене дебютировал за сборную Ирландии в июне 2021 года в товарищеском матче со сборной Венгрии. На его счету 15 игр и три забитых мяча за национальную команду.

«Лутон Таун» пробился в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа: в финале по пенальти был обыгран «Ковентри Сити». Главным тренером команды является Роб Эдвардс.