Новичок АПЛ «Лутон Таун» объявил о своём первом летнем трансфере
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Вышедший в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023 «Лутон Таун» объявил о первом трансфере в летнее окно. Новым футболистом команды стал нападающий сборной Ирландии Чидози Огбене.
26-летний игрок перешёл в «Лутон» в качестве свободного агента. До этого с лета 2019 года Огбене выступал за «Ротерхэм Юнайтед». Также форвард играл за английские «Брентфорд» и «Эксетер», ирландские «Лимерик» и «Корк Сити».
Огбене дебютировал за сборную Ирландии в июне 2021 года в товарищеском матче со сборной Венгрии. На его счету 15 игр и три забитых мяча за национальную команду.
«Лутон Таун» пробился в АПЛ через плей-офф Чемпионшипа: в финале по пенальти был обыгран «Ковентри Сити». Главным тренером команды является Роб Эдвардс.
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