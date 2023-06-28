Эдуард Менди перешёл из «Челси» в «Аль-Ахли»
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Саудовский «Аль-Ахли» объявил о переходе сенегальского голкипера Эдуарда Менди.
31-летний Менди заключил с клубом контракт до 2026 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний вратарь принял участие в 10 матчах за «Челси», пропустив 14 голов.
Ранее в своей карьере Эдуард выступал за такие клубы, как «Ренн», «Реймс», «Олимпик Марсель» и «Шербур». В составе «Челси» вратарь выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Со сборной Сенегала Менди побеждал в Кубке африканских наций. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в € 18 млн.
«Аль-Ахли» провёл минувший сезон во второй по силе лиге Саудовской Аравии. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, заняла первое место и вышла в высшую лигу.
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