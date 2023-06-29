«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» переход Маунта — Романо
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, представители лондонцев приняли последнее предложение от «красных дьяволов» по 24-летнему футболисту. Сумма сделки составит € 69 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Ранее сообщалось о нежелании главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага расставаться с форвардом Мэйсоном Гринвудом.
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