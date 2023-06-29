Эрик тен Хаг не хочет продавать Мэйсона Гринвуда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не хочет продавать нападающего Мэйсона Гринвуда и предпочёл бы отправить его в аренду, сообщает Manchester Evening News.
В феврале с Гринвуда были сняты официальные обвинения в попытке изнасилования и нападении, но с тех пор манкунианцы сами проводят внутреннее расследование, а 21-летний игрок ещё не вернулся в строй.
Тен Хаг не хочет отпускать игрока навсегда и предпочёл бы временный переход нападающего.
В начале месяца сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отправки Гринвуда на сезон в другой европейский клуб. Наиболее вероятные места назначения игрока — Италия, Испания и Турция.
В минувшем сезоне Гринвуд не выступал за клуб, но в розыгрыше АПЛ сезона-2021/2022 отыграл 18 матчей, забил пять голов и отдал один ассист.
- 29 июня 2023
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