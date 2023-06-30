Президент «Коринтианса» объяснил, почему клуб продал Педро в «Зенит»

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро прокомментировал продажу нападающего Педро в «Зенит».

«Завершаем продажу, € 9 млн за 50% прав. Я не думаю, что это небольшая продажа, он может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба. К сожалению, Бразилия не продает по окончательной цене, при продаже в Европу сумма выше. Это рынок. Так что € 9 млн за 50% игрока — отличная сделка. Могли ли мы еще подождать? Не могли», — приводит слова Дуилио Ge.Globo

Сообщается, футболист присоединится к сине-бело-голубым по достижении 18-летнего возраста, то есть 5 февраля 2024 года. До тех пор форвард будет выступать за «Коринтианс», воспитанником которого 17-летний бразилец и является.

В феврале 2023 года Педро вместе с молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки.