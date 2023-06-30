Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Коринтианса» объяснил, почему клуб продал Педро в «Зенит»

Президент «Коринтианса» объяснил, почему клуб продал Педро в «Зенит»
Комментарии

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро прокомментировал продажу нападающего Педро в «Зенит».

«Завершаем продажу, € 9 млн за 50% прав. Я не думаю, что это небольшая продажа, он может стоить больше, и мы на это надеемся, это активы клуба. К сожалению, Бразилия не продает по окончательной цене, при продаже в Европу сумма выше. Это рынок. Так что € 9 млн за 50% игрока — отличная сделка. Могли ли мы еще подождать? Не могли», — приводит слова Дуилио Ge.Globo

Сообщается, футболист присоединится к сине-бело-голубым по достижении 18-летнего возраста, то есть 5 февраля 2024 года. До тех пор форвард будет выступать за «Коринтианс», воспитанником которого 17-летний бразилец и является.

В феврале 2023 года Педро вместе с молодёжной сборной Бразилии одержал победу на чемпионате Южной Америки.

Материалы по теме
«Зенит» подписал бразильского вундеркинда! Но получит его только зимой
«Зенит» подписал бразильского вундеркинда! Но получит его только зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023