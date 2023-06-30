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«Крылья Советов» объявили об уходе Чирковича в аренду в сербский клуб «Бачка Топола»

«Крылья Советов» объявили об уходе Чирковича в аренду в сербский клуб «Бачка Топола»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Чиркович на правах аренды перешёл в сербский клуб «Бачка Топола». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. Уход Чирковича прокомментировал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

«Александр Чиркович — молодой и перспективный футболист, но для развития ему важна постоянная игровая практика. В «Крыльях» по разным причинам, в силу большой конкуренции, он играл не так часто. Мы поговорили с игроком и пришли к решению, что сейчас для его прогресса лучше будет выступать за клуб, где он может играть и развиваться. Мы рассчитываем, что Чиркович сможет прогрессировать и по окончании аренды вернётся в «Крылья» уже более опытным игроком, который может бороться за место в стартовом составе», — приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов».

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