Сколько сейчас заплатили бы за звёзд российского футбола. Один трансфер — больше € 160 млн

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что на нынешнем футбольном рынке он бы стоил € 200 млн, и в целом оказался прав: в 2002-м «МЮ» заплатил за него € 46 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет сегодня порядка € 177 млн. Александр Мостовой подключился и сказал, что стоил бы € 100 млн. Прав ли он? Мы решили подсчитать, сколько бы за российских футболистов, игравших в Европе, заплатили бы сегодня.

Но сперва – напомним, что такое футбольная инфляция.

Пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу, в 2010 году Пол Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс. Как это работает:

Выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился; Берём среднюю стоимость трансфера в нужной лиге в сезон из предыдущего пункта; Берём среднюю стоимость перехода в сезон, на момент которого проводится подсчёт (в нашем случае – 2023 год) в нужной лиге. Из этой суммы вычитаем среднюю стоимость трансфера в сезоне из пункта 2; Смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию»; Пересчитываем стоимость трансфера из пункта 1 согласно полученному проценту в пункте 4.

Индекс неидеальный, потому что зависит напрямую от средних трат в лиге за разные сезоны, но он наиболее полно отражает разницу в стоимости футболистов тогда и сейчас. Кроме того, в отличие от экономической инфляции, темпы футбольной гораздо выше, потому что растут доходы самих клубов за счёт роста фанатской базы, коммерческих поступлений и телеправ, и это приводит к тому, что ежегодные траты на трансферы вырастают (кажется, что прямо сейчас трансферный рынок раздулся до невероятных масштабов).

Все стоимости ниже для удобства переведены в евро и основаны на данных сервиса TotallyMoney, который рассчитывает Transfer Index.

Дмитрий Харин

ЦСКА «Челси»

ЦСКА ➡️ «Челси»

Сезон: 1992/1993

Возраст: 24

Стоимость трансфера: € 400 тыс.

Стоимость трансфера сейчас: € 5 629 944

В конце 80-х Харин считался одним из самых талантливых молодых голкиперов СССР – дебют в 16 лет, золото Олимпиады в 20, звание заслуженного мастера спорта. В 1990-м он порвал «кресты» и выбыл почти на год, но смог вернуться и заблистать в ЦСКА: вместе с Хариным команда стала чемпионом, а потом обыграла «Барселону». За молодым вратарём следил тренер вратарей «Челси» Эдди Недветски, и в 1992-м лондонский клуб сделал предложение, от которого ЦСКА отказываться не стал. Харин приехал в Лондон со сломанным пальцем, работал через боль, долго ждал оформления рабочей визы и даже успел пожалеть, что так рано уехал из ЦСКА. Но потом закрепился и стал основным вратарём – пока не порвал «кресты» в самом начале сезона-1996/1997.

Павел Погребняк

«Зенит» «Штутгарт»

«Зенит» ➡️ «Штутгарт»

Сезон: 2009/2010

Возраст: 25

Стоимость трансфера: € 4,8 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 11 073 280

Трансфер Погребняка в «Штутгарт» получился быстрым – всё решилось буквально за пару дней. «Штутгарт» очень хотел видеть меня в своих рядах, – рассказывал футболист тогда. – «Зенит» тоже был не против отпустить. Так всё в итоге и получилось — довольно быстро. А у меня на раздумья и времени-то особо не было — возможно, день, не больше. Ведь в пятницу в Бундеслиге уже 1-й тур, надо было определяться. В итоге и я сам, и семья, и родители — все оказались за переход».

Владимир Бесчастных

«Спартак» «Вердер»

«Спартак» ➡️ «Вердер»

Сезон: 1993/1994

Возраст: 20

Стоимость трансфера: € 800 тыс.

Стоимость трансфера сейчас: € 11 373 797

В 20 лет Бесчастных был уже трёхкратным чемпионом России со «Спартаком» и входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. На перспективного нападающего обратил внимание «Вердер», который тогда был одним из ведущих клубов Германии: главный тренер команды Отто Рехагель хотел омолодить возрастной состав и заприметил Бесчастных во время зимнего турнира по мини-футболу. Покупку россиянина одобрила жена Рехагеля (она помогала ему в подборе игроков), «Спартак» тоже быстро согласился, а вот сам Бесчастных ещё думал – в Москве его всё устраивало.

Дмитрий Сычёв

«Спартак» «Марсель»

«Спартак» ➡️ «Марсель»

Сезон: 2002/2003

Возраст: 19

Стоимость трансфера: € 3 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 11 497 083

Расставание Сычёва со «Спартаком» получилось откровенно плохим: после ЧМ-2002 у футболиста начались проблемы с руководством, в результате он написал заявление о расторжении контракта и уехал с тренировочной базы. Сычёв какое-то время тренировался с киевским «Динамо» и даже хотел остаться в клубе, подписав с ним предварительный контракт, но потом всё переиграл и уехал в «Марсель». История с обоими клубами вышла скандальной: в России его дисквалифицировал КДК, в Киеве после его пируэта обратились в ФИФА. Во Франции, впрочем, Сычёв надолго не задержался – уже в 2004-м его забрал к себе «Локомотив».

Александр Мостовой

«Страсбург» «Сельта»

«Страсбург» ➡️ «Сельта»

Сезон: 1996/1997

Возраст: 27

Стоимость трансфера: € 2 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 14 605 988

В 1992-м Мостовой перешёл в «Бенфику» из «Спартака», но там у него не особо сложилось, и он уехал во Францию – сначала в «Кан», потом в «Страсбург». Оттуда его забрала «Сельта», где он остался на долгие восемь лет, став легендой команды. Мостовой рассказывал, что им интересовались гранды, но мешал возраст: «Всегда, всегда интересовались крупные клубы. «Юве», «Реал», «Ливерпуль»… Но в то время «Сельта» была крупной командой. Когда обыгрываешь «Юве» и «Ливерпуль», зачем тебе туда переходить? С «Реалом» было что-то странное, потому что интерес возник, когда мне был уже 30 или 31 год, и паспорт играл роль».

Александр Кержаков

«Зенит» «Севилья»

«Зенит» ➡️ «Севилья»

Сезон: 2006/2007

Возраст: 24

Стоимость трансфера: € 5 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 17 290 629

Кержаков очень хотел в Европу – он мечтал играть за команду, которую видел только по телевизору. Когда к «Зениту» по его кандидатуре обратилась «Севилья», он был безумно счастлив – и даже не согласился на зарплату в 2,5 раза больше, которую ему предложил петербуржский клуб, чтобы его удержать. Кержаков подписал контракт на 5,5 года, но задержался в Испании всего на год – и потом уехал обратно в Россию.

Динияр Билялетдинов

«Локомотив» «Эвертон»

«Локомотив» ➡️ «Эвертон»

Сезон: 2009/2010

Возраст: 24

Стоимость трансфера: € 10 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 23 069 333

Президент «Локомотива» Николай Наумов рассказывал, что «Эвертон» хотел купить Билялетдинова ещё в начале 2008-го, но тогда Динияр решил остаться в Москве, чтобы помочь клубу. В 2009-м отказать уже не смог – и всё же согласился попробовать запустить новый этап карьеры в Англии. Переговоры с «Эвертоном» прошли быстро: интересы обеих сторон полностью совпали. Наумов говорил, что «Локо» просто не имел права мешать отъезду Билялетдинова – всё же не так часто у нас уезжают игроки в Англию.

Алексей Смертин

«Бордо» «Челси»

«Бордо» ➡️ «Челси»

Сезон: 2003/2004

Возраст: 28

Стоимость трансфера: € 5,5 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 23 104 142

Смертин уехал в «Бордо» из «Локомотива» за € 3 млн (€ 7 654 282 с учётом инфляции), где провёл три сезона, а перед стартом четвёртого внезапно решил разорвать контракт (но в итоге так и не разорвал). Его позвали в Россию – в «Торпедо», которое Александр Мамут и Роман Абрамович хотели сделать новым суперклубом. В итоге план рухнул, и Абрамович оказался в Лондоне, куда следом переехал и Смертин. Правда, с условием, что сначала ему нужно будет уйти в аренду в «Портсмут».

Дмитрий Аленичев

«Спартак» «Рома»

«Спартак» ➡️ «Рома»

Сезон: 1998/1999

Возраст: 25

Стоимость трансфера: € 7 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 30 542 618

Аленичев был лучшим игроком «Спартака» в те годы, главной звездой «народной команды», которая, несмотря на успехи в чемпионате и Кубке УЕФА (в сезоне-1997/1998 клуб добрался до полуфинала), переживала трудные времена. Настолько, что «Спартак» согласился расстаться с Аленичевым – вице-президент клуба Григорий Есауленко говорил, что этот трансфер поможет «продержаться на плаву в следующем году».

«Условия, которые они предложили Диме, были такими, что он не смог отказаться: пятилетний договор на очень приличную сумму, – говорил Есауленко «Коммерсанту». – Все понимают, что в финансовом плане «Спартак» не может конкурировать с итальянскими клубами. Дима поговорил ещё раз с Олегом Ивановичем, и тот в конце концов согласился, что такого прекрасного шанса попробовать себя в сильной команде больше может и не быть. Решено было просто не портить парню судьбу».

Андрей Аршавин

«Зенит» «Арсенал»

«Зенит» ➡️ «Арсенал»

Сезон: 2008/2009

Возраст: 27

Стоимость трансфера: € 16,5 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 42 896 353

Трансфер Аршавина в «Арсенал» – это легендарная и фантастическая история: секретная встреча с Арсеном Венгером на «Эмирейтс», долгие и сложные переговоры («Зенит» хотел € 20 млн, «Арсенал» не хотел столько платить), постоянные перелёты и документы, подписанные за секунды до закрытия трансферного окна.

Роман Павлюченко

«Спартак» «Тоттенхэм»

«Спартак» ➡️ «Тоттенхэм»

Сезон: 2008/2009

Возраст: 26

Стоимость трансфера: € 17,4 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 45 236 154

Скауты «Тоттенхэма» приезжали в Москву и встречались с представителем футболиста – им Павлюченко понравился, поэтому через какое-то время в Москву снова прилетели люди из клуба и встретились уже с самим нападающим. Он не хотел уезжать – Карпин его буквально уговаривал согласиться на переезд. Но Павлюченко боялся бытовых проблем, поэтому долгое время отнекивался – пока Карпин не поговорил с его женой и не убедил её поговорить с мужем. Спустя много лет Павлюченко не скрывает: Валерий Георгиевич был во всём прав.

Юрий Жирков

ЦСКА «Челси»

ЦСКА ➡️ «Челси»

Сезон: 2009/2010

Возраст: 25

Стоимость трансфера: € 21 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 48 445 598

Переход в «Челси» мог состояться ещё в начале 2009-го, но Зико, который тогда тренировал ЦСКА, договорился об отсрочке на полгода – для тренера защитник был очень важным игроком. Летом лондонский клуб отдал за Жиркова € 21 млн, что тогда стало рекордной продажей в истории РПЛ. Правда, в Лондоне у защитника не сложилось – его переход считают одним из самых провальных в современной истории «Челси».

Андрей Канчельскис

«Манчестер Юнайтед» «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» ➡️ «Эвертон»

Сезон: 1995/1996

Возраст: 26

Стоимость трансфера: € 7,5 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 71 246 713

В феврале 1991-го во время товарищеского матча со сборной Шотландии в Глазго Канчельскиса приметил сам сэр Алекс Фергюсон. Полузащитник ему понравился: главный тренер «МЮ» изучил ещё немало видеоматериалов с нарезками его игры и принял окончательное решение – «Шахтёр» получил предложение о трансфере своей звезды в Англию. За Канчельскиса заплатили € 650 тыс. (€ 9 148 660 с учётом инфляции), а спустя четыре года продали его в «Эвертон» за € 7,5 млн.

Игорь Шалимов

«Фоджа» «Интер»

«Фоджа» ➡️ «Интер»

Сезон: 1992/1993

Возраст: 23

Стоимость трансфера: € 12 млн

Стоимость трансфера сейчас: € 168 898 330

В 1991-м Шалимов перебрался из «Спартака» в итальянскую «Фоджу», которая считалась середняком Серии А. За ключевого игрока московской команды итальянцы заплатили € 300 тысяч, что в пересчёте с учётом футбольной инфляции составляет € 4 222 458. Всего за год Шалимову удалось получить статус лучшего легионера Серии А (в 33 матчах он забил девять мячей), после чего на него обратил внимание «Интер». Миланский клуб заплатил за него € 12 млн – сейчас бы эта сумма составила колоссальные € 168,9 млн, что делает его трансфер одним из самых дорогих в истории футбола с учётом футбольной инфляции.