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Трансферная стоимость Аршавина, Павлюченко, Мостового, Шалимова с учётом инфляции – кто сколько бы стоил сейчас

Сколько сейчас заплатили бы за звёзд российского футбола. Один трансфер — больше € 160 млн
Полина Куимова
За сколько купили бы Аршавина и Мостового сегодня?
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Пересчитываем стоимость с учётом футбольной инфляции.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что на нынешнем футбольном рынке он бы стоил € 200 млн, и в целом оказался прав: в 2002-м «МЮ» заплатил за него € 46 млн, что с учётом футбольной инфляции составляет сегодня порядка € 177 млн. Александр Мостовой подключился и сказал, что стоил бы € 100 млн. Прав ли он? Мы решили подсчитать, сколько бы за российских футболистов, игравших в Европе, заплатили бы сегодня.

Но сперва – напомним, что такое футбольная инфляция.

Пересчитывать стоимость переходов, учитывая мировую инфляцию, неправильно: в футболе своя экономика, которая часто живёт по своим законам. Чтобы решить эту непростую задачу, в 2010 году Пол Томкинс и Грэм Райли разработали трансферный индекс. Как это работает:

  1. Выбираем трансфер, который хотим изучить. Запоминаем сезон, в котором этот трансфер случился;
  2. Берём среднюю стоимость трансфера в нужной лиге в сезон из предыдущего пункта;
  3. Берём среднюю стоимость перехода в сезон, на момент которого проводится подсчёт (в нашем случае – 2023 год) в нужной лиге. Из этой суммы вычитаем среднюю стоимость трансфера в сезоне из пункта 2;
  4. Смотрим, на сколько процентов изменилась стоимость – получаем так называемую «футбольную инфляцию»;
  5. Пересчитываем стоимость трансфера из пункта 1 согласно полученному проценту в пункте 4.
Тут разбирали трансферы шейхов, Боули и Абрамовича – тоже с учётом инфляции
Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!
Первые траты Абрамовича в «Челси» были безумнее свежей закупки. А шейхи и рядом не стояли!

Индекс неидеальный, потому что зависит напрямую от средних трат в лиге за разные сезоны, но он наиболее полно отражает разницу в стоимости футболистов тогда и сейчас. Кроме того, в отличие от экономической инфляции, темпы футбольной гораздо выше, потому что растут доходы самих клубов за счёт роста фанатской базы, коммерческих поступлений и телеправ, и это приводит к тому, что ежегодные траты на трансферы вырастают (кажется, что прямо сейчас трансферный рынок раздулся до невероятных масштабов).
Все стоимости ниже для удобства переведены в евро и основаны на данных сервиса TotallyMoney, который рассчитывает Transfer Index.

Дмитрий Харин

ЦСКА
ЦСКА
«Челси»
«Челси»

ЦСКА ➡️ «Челси»
Сезон: 1992/1993
Возраст: 24
Стоимость трансфера: € 400 тыс.
Стоимость трансфера сейчас: € 5 629 944

В конце 80-х Харин считался одним из самых талантливых молодых голкиперов СССР – дебют в 16 лет, золото Олимпиады в 20, звание заслуженного мастера спорта. В 1990-м он порвал «кресты» и выбыл почти на год, но смог вернуться и заблистать в ЦСКА: вместе с Хариным команда стала чемпионом, а потом обыграла «Барселону». За молодым вратарём следил тренер вратарей «Челси» Эдди Недветски, и в 1992-м лондонский клуб сделал предложение, от которого ЦСКА отказываться не стал. Харин приехал в Лондон со сломанным пальцем, работал через боль, долго ждал оформления рабочей визы и даже успел пожалеть, что так рано уехал из ЦСКА. Но потом закрепился и стал основным вратарём – пока не порвал «кресты» в самом начале сезона-1996/1997.

Павел Погребняк

«Зенит»
«Зенит»
«Штутгарт»
«Штутгарт»

«Зенит» ➡️ «Штутгарт»
Сезон: 2009/2010
Возраст: 25
Стоимость трансфера: € 4,8 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 11 073 280

Трансфер Погребняка в «Штутгарт» получился быстрым – всё решилось буквально за пару дней. «Штутгарт» очень хотел видеть меня в своих рядах, – рассказывал футболист тогда. – «Зенит» тоже был не против отпустить. Так всё в итоге и получилось — довольно быстро. А у меня на раздумья и времени-то особо не было — возможно, день, не больше. Ведь в пятницу в Бундеслиге уже 1-й тур, надо было определяться. В итоге и я сам, и семья, и родители — все оказались за переход».

Владимир Бесчастных

«Спартак»
«Спартак»
«Вердер»
«Вердер»

«Спартак» ➡️ «Вердер»
Сезон: 1993/1994
Возраст: 20
Стоимость трансфера: € 800 тыс.
Стоимость трансфера сейчас: € 11 373 797

В 20 лет Бесчастных был уже трёхкратным чемпионом России со «Спартаком» и входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. На перспективного нападающего обратил внимание «Вердер», который тогда был одним из ведущих клубов Германии: главный тренер команды Отто Рехагель хотел омолодить возрастной состав и заприметил Бесчастных во время зимнего турнира по мини-футболу. Покупку россиянина одобрила жена Рехагеля (она помогала ему в подборе игроков), «Спартак» тоже быстро согласился, а вот сам Бесчастных ещё думал – в Москве его всё устраивало.

История дебюта Бесчастных во взрослом футболе
Бесчастных заиграл в «Спартаке» из-за того, что некого было ставить. Сделал дубль в 17 лет
Бесчастных заиграл в «Спартаке» из-за того, что некого было ставить. Сделал дубль в 17 лет

Дмитрий Сычёв

«Спартак»
«Спартак»
«Марсель»
«Марсель»

«Спартак» ➡️ «Марсель»
Сезон: 2002/2003
Возраст: 19
Стоимость трансфера: € 3 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 11 497 083

Расставание Сычёва со «Спартаком» получилось откровенно плохим: после ЧМ-2002 у футболиста начались проблемы с руководством, в результате он написал заявление о расторжении контракта и уехал с тренировочной базы. Сычёв какое-то время тренировался с киевским «Динамо» и даже хотел остаться в клубе, подписав с ним предварительный контракт, но потом всё переиграл и уехал в «Марсель». История с обоими клубами вышла скандальной: в России его дисквалифицировал КДК, в Киеве после его пируэта обратились в ФИФА. Во Франции, впрочем, Сычёв надолго не задержался – уже в 2004-м его забрал к себе «Локомотив».

Несколько версий, почему Сычёв покинул «Спартак»
«Мне было страшно за жизнь». Тёмная история побега Сычёва из «Спартака»
«Мне было страшно за жизнь». Тёмная история побега Сычёва из «Спартака»

Александр Мостовой

«Страсбург»
«Страсбург»
«Сельта»
«Сельта»

«Страсбург» ➡️ «Сельта»
Сезон: 1996/1997
Возраст: 27
Стоимость трансфера: € 2 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 14 605 988

В 1992-м Мостовой перешёл в «Бенфику» из «Спартака», но там у него не особо сложилось, и он уехал во Францию – сначала в «Кан», потом в «Страсбург». Оттуда его забрала «Сельта», где он остался на долгие восемь лет, став легендой команды. Мостовой рассказывал, что им интересовались гранды, но мешал возраст: «Всегда, всегда интересовались крупные клубы. «Юве», «Реал», «Ливерпуль»… Но в то время «Сельта» была крупной командой. Когда обыгрываешь «Юве» и «Ливерпуль», зачем тебе туда переходить? С «Реалом» было что-то странное, потому что интерес возник, когда мне был уже 30 или 31 год, и паспорт играл роль».

Александр Кержаков

«Зенит»
«Зенит»
«Севилья»
«Севилья»

«Зенит» ➡️ «Севилья»
Сезон: 2006/2007
Возраст: 24
Стоимость трансфера: € 5 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 17 290 629

Кержаков очень хотел в Европу – он мечтал играть за команду, которую видел только по телевизору. Когда к «Зениту» по его кандидатуре обратилась «Севилья», он был безумно счастлив – и даже не согласился на зарплату в 2,5 раза больше, которую ему предложил петербуржский клуб, чтобы его удержать. Кержаков подписал контракт на 5,5 года, но задержался в Испании всего на год – и потом уехал обратно в Россию.

Динияр Билялетдинов

«Локомотив»
«Локомотив»
«Эвертон»
«Эвертон»

«Локомотив» ➡️ «Эвертон»
Сезон: 2009/2010
Возраст: 24
Стоимость трансфера: € 10 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 23 069 333

Президент «Локомотива» Николай Наумов рассказывал, что «Эвертон» хотел купить Билялетдинова ещё в начале 2008-го, но тогда Динияр решил остаться в Москве, чтобы помочь клубу. В 2009-м отказать уже не смог – и всё же согласился попробовать запустить новый этап карьеры в Англии. Переговоры с «Эвертоном» прошли быстро: интересы обеих сторон полностью совпали. Наумов говорил, что «Локо» просто не имел права мешать отъезду Билялетдинова – всё же не так часто у нас уезжают игроки в Англию.

Алексей Смертин

«Бордо»
«Бордо»
«Челси»
«Челси»

«Бордо» ➡️ «Челси»
Сезон: 2003/2004
Возраст: 28
Стоимость трансфера: € 5,5 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 23 104 142

Смертин уехал в «Бордо» из «Локомотива» за € 3 млн (€ 7 654 282 с учётом инфляции), где провёл три сезона, а перед стартом четвёртого внезапно решил разорвать контракт (но в итоге так и не разорвал). Его позвали в Россию – в «Торпедо», которое Александр Мамут и Роман Абрамович хотели сделать новым суперклубом. В итоге план рухнул, и Абрамович оказался в Лондоне, куда следом переехал и Смертин. Правда, с условием, что сначала ему нужно будет уйти в аренду в «Портсмут».

Дмитрий Аленичев

«Спартак»
«Спартак»
«Рома»
«Рома»

«Спартак» ➡️ «Рома»
Сезон: 1998/1999
Возраст: 25
Стоимость трансфера: € 7 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 30 542 618

Аленичев был лучшим игроком «Спартака» в те годы, главной звездой «народной команды», которая, несмотря на успехи в чемпионате и Кубке УЕФА (в сезоне-1997/1998 клуб добрался до полуфинала), переживала трудные времена. Настолько, что «Спартак» согласился расстаться с Аленичевым – вице-президент клуба Григорий Есауленко говорил, что этот трансфер поможет «продержаться на плаву в следующем году».

«Условия, которые они предложили Диме, были такими, что он не смог отказаться: пятилетний договор на очень приличную сумму, – говорил Есауленко «Коммерсанту». – Все понимают, что в финансовом плане «Спартак» не может конкурировать с итальянскими клубами. Дима поговорил ещё раз с Олегом Ивановичем, и тот в конце концов согласился, что такого прекрасного шанса попробовать себя в сильной команде больше может и не быть. Решено было просто не портить парню судьбу».

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Андрей Аршавин

«Зенит»
«Зенит»
«Арсенал»
«Арсенал»

«Зенит» ➡️ «Арсенал»
Сезон: 2008/2009
Возраст: 27
Стоимость трансфера: € 16,5 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 42 896 353

Трансфер Аршавина в «Арсенал» – это легендарная и фантастическая история: секретная встреча с Арсеном Венгером на «Эмирейтс», долгие и сложные переговоры («Зенит» хотел € 20 млн, «Арсенал» не хотел столько платить), постоянные перелёты и документы, подписанные за секунды до закрытия трансферного окна.

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Роман Павлюченко

«Спартак»
«Спартак»
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм»

«Спартак» ➡️ «Тоттенхэм»
Сезон: 2008/2009
Возраст: 26
Стоимость трансфера: € 17,4 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 45 236 154

Скауты «Тоттенхэма» приезжали в Москву и встречались с представителем футболиста – им Павлюченко понравился, поэтому через какое-то время в Москву снова прилетели люди из клуба и встретились уже с самим нападающим. Он не хотел уезжать – Карпин его буквально уговаривал согласиться на переезд. Но Павлюченко боялся бытовых проблем, поэтому долгое время отнекивался – пока Карпин не поговорил с его женой и не убедил её поговорить с мужем. Спустя много лет Павлюченко не скрывает: Валерий Георгиевич был во всём прав.

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Юрий Жирков

ЦСКА
ЦСКА
«Челси»
«Челси»

ЦСКА ➡️ «Челси»
Сезон: 2009/2010
Возраст: 25
Стоимость трансфера: € 21 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 48 445 598

Переход в «Челси» мог состояться ещё в начале 2009-го, но Зико, который тогда тренировал ЦСКА, договорился об отсрочке на полгода – для тренера защитник был очень важным игроком. Летом лондонский клуб отдал за Жиркова € 21 млн, что тогда стало рекордной продажей в истории РПЛ. Правда, в Лондоне у защитника не сложилось – его переход считают одним из самых провальных в современной истории «Челси».

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Андрей Канчельскис

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед»
«Эвертон»
«Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» ➡️ «Эвертон»
Сезон: 1995/1996
Возраст: 26
Стоимость трансфера: € 7,5 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 71 246 713

В феврале 1991-го во время товарищеского матча со сборной Шотландии в Глазго Канчельскиса приметил сам сэр Алекс Фергюсон. Полузащитник ему понравился: главный тренер «МЮ» изучил ещё немало видеоматериалов с нарезками его игры и принял окончательное решение – «Шахтёр» получил предложение о трансфере своей звезды в Англию. За Канчельскиса заплатили € 650 тыс. (€ 9 148 660 с учётом инфляции), а спустя четыре года продали его в «Эвертон» за € 7,5 млн.

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Игорь Шалимов

«Фоджа»
«Фоджа»
«Интер»
«Интер»

«Фоджа» ➡️ «Интер»
Сезон: 1992/1993
Возраст: 23
Стоимость трансфера: € 12 млн
Стоимость трансфера сейчас: € 168 898 330

В 1991-м Шалимов перебрался из «Спартака» в итальянскую «Фоджу», которая считалась середняком Серии А. За ключевого игрока московской команды итальянцы заплатили € 300 тысяч, что в пересчёте с учётом футбольной инфляции составляет € 4 222 458. Всего за год Шалимову удалось получить статус лучшего легионера Серии А (в 33 матчах он забил девять мячей), после чего на него обратил внимание «Интер». Миланский клуб заплатил за него € 12 млн – сейчас бы эта сумма составила колоссальные € 168,9 млн, что делает его трансфер одним из самых дорогих в истории футбола с учётом футбольной инфляции.

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