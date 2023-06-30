М. Кержаков высказался о предстоящем товарищеском турнире «Зенита» с зарубежными клубами

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем товарищеском турнире сине-бело-голубых, в котором примут участие зарубежные клубы.

«Я думаю, что играть все 90 минут пока рано, но в любом случае это решение принимает тренерский штаб, советуясь с тренерами по физподготовке. Думаю, что играть в первом матче 90 минут будет тяжеловато, тем более что у нас по две тренировки перед играми. Думаю, будем втягиваться постепенно, чтобы никто не получил серьёзного повреждения. Через игры будем постепенно набирать кондиции.

Есть ли особенности в подготовке к товарищескому турниру с зарубежными клубами? Мы отталкиваемся не от соперника, а от программы, составленной тренерами. Конечно, эти игры имеют значение, но в первую очередь главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту чемпионата. Это самое важное, это на первом месте», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи будут проходить в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».