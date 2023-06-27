Легионеры «Фенербахче» отказываются ехать на турнир в Россию, среди них – Эдин Джеко

Турецкий «Фенербахче» отправится в Санкт-Петербурге, где примет участие в международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер». Решение руководства «канареек» ехать на турнир в Россию вызвало возмущение у нескольких футболистов. Легионеры «Фенербахче», среди которых звёздный новичок Эдин Джеко, отказываются ехать в Петербург из-за политической ситуации в мире и внутри России, информирует Fotosor.

Интересно, что около года назад Федерация футбола Боснии и Герцеговины рассматривала вариант проведения товарищеского матча со сборной России. Тогда Джеко также выступил против этой идеи и отказался принимать участие в потенциальном матче.

Напомним, с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдёт международный товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер». Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».