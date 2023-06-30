Жиго: Глушаков — классный футболист. В первый мой день в «Спартаке» тепло поприветствовал

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о бывшем одноклубнике Денисе Глушакове.

«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню мой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И когда я против него играл, мы постоянно разговаривали.

Сейчас не переписываемся. Но мы поговорили, когда я в последний раз играл против него. Он тогда был в «Химках»», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель». Французская команда в прошедшем сезоне в Лиге 1 заняла третье место, набрав 73 очка.