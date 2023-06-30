Жиго: Соболев никогда не «нырял» на тренировках, но на поле иногда можно попробовать

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Большой нападающий. Очень-очень классный парень. И хороший форвард. С ним каждая тренировка была битвой. Всегда. Мы с ним постоянно шутили, боролись. Порой на тренировках он был реально злым. Но он классный. И я очень рад за него, потому что он продолжает много забивать. И надеюсь, он будет играть за «Спартак» ещё много лет.

Нет-нет-нет. Никогда не «нырял» на тренировках. Да, я знаю, что у него с этим проблемы. Но нет. Он честный парень. Да, иногда на поле можно попробовать. Но если это фол, значит фол. Если нет, продолжаем», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России. Сейчас игрок выступает за «Марсель».