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Аршавин — о Пиняеве: не сравниваю с собой, он больше похож на Криштиану Роналду

Аршавин — о Пиняеве: не сравниваю с собой, он больше похож на Криштиану Роналду
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Бывший российский нападающий Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «Зенита», высказался о молодом форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, всё равно главное — это скорость, летит подобно ракете. Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения. Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей — Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

18-летний Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнюю паузу сезона-2022/2023 и за 12 матчей отличился дважды.

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