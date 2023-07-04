Аршавин — о Пиняеве: не сравниваю с собой, он больше похож на Криштиану Роналду

Бывший российский нападающий Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «Зенита», высказался о молодом форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, всё равно главное — это скорость, летит подобно ракете. Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения. Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей — Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», — сказал Аршавин в видео, опубликованном на YouTube-канале «ТакойФутбол».

18-летний Пиняев перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнюю паузу сезона-2022/2023 и за 12 матчей отличился дважды.