Сергей Пиняев сменил игровой номер в «Локомотиве» на девятый

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев будет выступать за железнодорожников под девятым номером со следующего сезона, сообщается в телеграм-канале московского клуба. Ранее девятый номер принадлежал Ивану Игнатьеву, тогда как за Пиняевым был закреплён 19-й.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Пиняев возьмёт в «Локо» девятый номер.
Напомним, 18 июня нападающий железнодорожников Иван Игнатьев стал игроком «Сочи», поэтому девятый номер стал вакантен. Форвард выступал за «Локомотив» в сезоне-2022/2023. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего года он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.
Игнатьев перешёл в сочинский клуб на правах свободного агента. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,2 млн.
- 30 июня 2023
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