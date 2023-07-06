«Реал» подготовил € 200 млн за Мбаппе и ждёт, когда игрок откажется продлеваться с «ПСЖ»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» (Мадрид) за € 200 млн, сообщает журналист Хосеп Педрерол в эфире El Chiringuito TV.
«Эксклюзивно раскрою план «Реала». Они собираются дождаться момента, когда Мбаппе вновь откажется продлевать контракт с «ПСЖ». Мадридцы не начнут переговоры с «ПСЖ». Мать Мбаппе подтвердит, что соглашение не будет продлено, и после этого «Реал» примерит роль «спасителя». Сейчас уже подготовлены € 200 млн», — сказал Педрерол.
Кроме того, журналист отметил, что президент «Реала» Флорентино Перес уже договорился с Мбаппе о переходе на правах свободного агента следующим летом — в 2024 году. Тем не менее письмо нападающего в парижский клуб и иные сигналы, идущие из «ПСЖ», привели к тому, что стороны пытаются договориться уже сейчас.
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