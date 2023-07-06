Малком вышел на поле перед матчем с «Црвеной Звездой» с новорождённым сыном на руках

Бразильский нападающий «Зенита» Малком вышел на матч Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» с новорождённым сыном на руках. Санкт-петербургский клуб в официальном телеграм-канале выложил видео с этим моментом.

«Меня зовут Габриэл. И это моё первое посещение «Газром-Арены», — написано в ролике.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, 13 мая у Малкома родился сын. Ему дали имя Габриэл. Бразилец досрочно завершил сезон-2022/2023, чтобы улететь на родину к сыну. Лишь в конце июня Малком вернулся в расположение команды.

4 июля завершился матч Кубка PARI Премьер, в котором встречались российский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула, Россия). Красно-белые одержали минимальную победу со счётом 2:1.