Шкриньяр: я ещё даже не играл, а уже стал частью истории «ПСЖ»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».

«Последние несколько месяцев были непростыми для меня, я был травмирован, у меня были проблемы со спиной. Но сейчас мне лучше, чувствую себя очень хорошо. Я провёл два матча за сборную Словакии, так что я готов. После преодоления травмы я не прекращал тренироваться, так что выложился на 100%, а может быть, даже больше.

Для меня это здорово, что я стал первым словацким игроком в истории клуба! Я ещё даже не играл, а уже стал частью истории клуба. А если серьёзно, я узнал об этом, когда подписывал контракт. Горжусь этим, потому что моя страна и моя семья, они важны для меня. Это только начало», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба французского клуба.