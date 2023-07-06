Романо: Шкриньяр официально присоединился к «ПСЖ», контракт заключён на четыре года

Известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» сообщил, что словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, уже присоединился к «ПСЖ».
«Официально, подтверждено. «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с Миланом Шкриньяром, пришедшим на бесплатной основе из «Интера», соглашение было заключено в январе и теперь обнародовано. Шкриньяр присоединился к «ПСЖ», контракт заключён на четыре года», — говорится в сообщении.
Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.
В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
- 6 июля 2023
-
12:13
-
12:07
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
-
11:42
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:50
-
10:50
-
10:25
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
09:28
-
09:22
-
09:15
-
09:08
-
08:45
-
08:35
-
08:10
-
07:25
-
06:50
-
06:25
-
05:51