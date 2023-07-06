Романо: Шкриньяр официально присоединился к «ПСЖ», контракт заключён на четыре года

Известный журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» сообщил, что словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, уже присоединился к «ПСЖ».

«Официально, подтверждено. «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с Миланом Шкриньяром, пришедшим на бесплатной основе из «Интера», соглашение было заключено в январе и теперь обнародовано. Шкриньяр присоединился к «ПСЖ», контракт заключён на четыре года», — говорится в сообщении.

Шкриньяр выступал за «Интер» на протяжении шести лет (с 2017 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 31 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.