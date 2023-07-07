Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост главного тренера сборной

Президент «Бразилии» Луис Инасиу Лула да Силва остался недоволен назначением Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды Бразилии.

«Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира», — приводит слова да Силвы Sportskeeda.

Ранее в сборной Бразилии объявили о назначении Карло Анчелотти главным тренером сборной летом 2024 года. Предполагается, что Анчелотти вместе со сборной выступит на Кубке Америки 2024 года и чемпионате мира 2026 года.

Сейчас Анчелотти является главным тренером «Реала». 64-летний итальянский во второй раз пришёл в мадридскую команду в июле 2021 года, сменив на этой должности ушедшего Зинедина Зидана. С «Реалом» за два года Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.