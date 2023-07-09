«Тюмень» пополнилась вратарём «Локомотива» и полузащитником «Енисея»

Вратарь Андрей Савин перешёл из московского «Локомотива» в клуб Первой лиги «Тюмень», сообщает официальный сайт сибирского клуба. В составе столичной команды 23-летний голкипер был в заявке на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, но в еврокубковых играх участия не принял. За основу «Локомотива» вышел всего раз – в прошлом году в выездном кубковом поединке с «Пари НН» из Нижнего Новгорода. В новой команде голкипер будет играть под номером 1.
Также «Тюмень» арендовала 24-летнего центрального полузащитника Денис Самойлова. Футболист прежде выступал за новотроицкую «Носту», ивановский «Текстильщик», «Долгопрудный», а также «Енисей» и «Енисей-2». В Первой лиге в составе команды из Красноярска провёл 42 матча, в котором отметился одним голом. Также Самойлов в минувшем сезоне был участником одной стыковой встречи за выход в Премьер-Лигу между «Енисеем» и воронежским «Факелом». Он будет выступать под № 88.
Новый контракт с «Тюменью» подписал 21-летний защитник Вадим Милютин. В прошлом сезоне в составе команды он стал обладателем золотой медали за победу в турнире Второй лиги первенства страны. В его активе один гол за «Тюмень» в девяти матчах первенства страны. Милютин имеет опыт игры в Российской Премьер-Лиге (за «Сочи») и еврокубках (за «Динамо» из Бреста).
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