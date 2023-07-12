В ФНЛ прокомментировали появление титульного партнёра у Второй лиги
Поделиться
Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Атаманенко рассказал о важности появление титульного партнёра у Второй лиги.
«Мы рады, что Вторая лига теперь имеет собственного титульного партнёра и предстоящий сезон начнёт с новым названием LEON-Вторая лига. Это очень важный шаг для лиги как с точки зрения её развития, так и привлекательности для новых инициатив. Мы рассчитываем, что впереди нас с Леоном ждёт плодотворная и эффективная работа, которая позволит создавать качественный продукт для наших болельщиков», — cказал Атаманенко на пресс-конференции.
С нового сезона LEON-Вторая лига пройдёт в новом формате. Отметим, что в турнире примут участие вылетевшие из Первой лиги «Уфа», «Волга» и «Краснодар-2».
Комментарии
- 12 июля 2023
-
14:50
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:10
-
13:10
-
12:43
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:03
-
11:54
-
11:53
-
11:47
-
11:46
-
11:44
-
11:39
-
11:37
-
11:28
-
11:24
-
11:19
Партнерский контент