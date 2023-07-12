Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ФНЛ прокомментировали появление титульного партнёра у Второй лиги

В ФНЛ прокомментировали появление титульного партнёра у Второй лиги
Комментарии

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Атаманенко рассказал о важности появление титульного партнёра у Второй лиги.

«Мы рады, что Вторая лига теперь имеет собственного титульного партнёра и предстоящий сезон начнёт с новым названием LEON-Вторая лига. Это очень важный шаг для лиги как с точки зрения её развития, так и привлекательности для новых инициатив. Мы рассчитываем, что впереди нас с Леоном ждёт плодотворная и эффективная работа, которая позволит создавать качественный продукт для наших болельщиков», — cказал Атаманенко на пресс-конференции.

С нового сезона LEON-Вторая лига пройдёт в новом формате. Отметим, что в турнире примут участие вылетевшие из Первой лиги «Уфа», «Волга» и «Краснодар-2».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023