В ФНЛ прокомментировали появление титульного партнёра у Второй лиги

Исполнительный директор Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Атаманенко рассказал о важности появление титульного партнёра у Второй лиги.

«Мы рады, что Вторая лига теперь имеет собственного титульного партнёра и предстоящий сезон начнёт с новым названием LEON-Вторая лига. Это очень важный шаг для лиги как с точки зрения её развития, так и привлекательности для новых инициатив. Мы рассчитываем, что впереди нас с Леоном ждёт плодотворная и эффективная работа, которая позволит создавать качественный продукт для наших болельщиков», — cказал Атаманенко на пресс-конференции.

С нового сезона LEON-Вторая лига пройдёт в новом формате. Отметим, что в турнире примут участие вылетевшие из Первой лиги «Уфа», «Волга» и «Краснодар-2».