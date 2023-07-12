Агент Бонгонда: Тео едет в Россию играть в футбол, а не заниматься политикой

Агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда Зухайр Эссикаль прокомментировал переход нападающего в московский клуб.

«Если бы вы не знали, что идёт специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»), вы бы этого не заметили. Все магазины открыты, мы даже видели, что на одной из самых больших площадей в Москве дают концерт. Жители Москвы живут нормальной жизнью. Мы не хотим смешивать спорт и политику. В конце концов, Тео едет в Россию играть в футбол, а не заниматься политикой», — цитирует Эссикаля VoetbalPrimeur.

О переходе Бонгонда в «Спартак» стало известно сегодня, 12 июля. Форвард заключил с красно-белыми трёхлетний контракт. Он перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса».