Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Бонгонда: Тео едет в Россию играть в футбол, а не заниматься политикой

Агент Бонгонда: Тео едет в Россию играть в футбол, а не заниматься политикой
Аудио-версия:
Комментарии

Агент нападающего «Спартака» Тео Бонгонда Зухайр Эссикаль прокомментировал переход нападающего в московский клуб.

«Если бы вы не знали, что идёт специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»), вы бы этого не заметили. Все магазины открыты, мы даже видели, что на одной из самых больших площадей в Москве дают концерт. Жители Москвы живут нормальной жизнью. Мы не хотим смешивать спорт и политику. В конце концов, Тео едет в Россию играть в футбол, а не заниматься политикой», — цитирует Эссикаля VoetbalPrimeur.

О переходе Бонгонда в «Спартак» стало известно сегодня, 12 июля. Форвард заключил с красно-белыми трёхлетний контракт. Он перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса».

Материалы по теме
Бонгонда поделился впечатлениями от перехода в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023