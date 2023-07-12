Бонгонда поделился впечатлениями от перехода в «Спартак»

Новичок «Спартака», нападающий сборной ДР Конго Тео Бонгонда в свой первый день в команде ответил на вопрос, как правильно произносится его фамилия, и поделился ожиданиями после перехода в стан красно-белых.
«Правильно произносить мою фамилию Бонгóнда, но если сложно запомнить, можно называть меня просто Тео.
«Спартак» — действительно большой клуб с богатой историей, и я очень рад оказаться здесь. Я знаком с Максом Кофрие, но он как раз недавно окончательно покинул «Спартак». Зато когда приехал, то сразу поболтал с Квинси (Промесом. — Прим. «Чемпионата»), Кейта (Бальде. — Прим. «Чемпионата»), Кристофером (Мартинсом. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, у меня тут будут классные приятели.
Я техничный, быстрый игрок. Иногда и пробить могу удачно. Думаю, тренер рассчитывает, что я буду выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче, когда будет такая возможность», — приводит слова Бонгонда пресс-служба «Спартака».
Форвард заключил контракт с красно-белыми на три года. Он перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса».
Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие подписал контракт с французским клубом «Клермон», об этом было объявлено 5 июля.
- 12 июля 2023
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