«Эвертон» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом

Защитник Эшли Янг стал игроком «Эвертона». Контракт подписан до конца июня 2024 года. Игрок перешёл в клуб на правах свободного агента.

В сезоне-2022/2023 на счету Янга 32 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с бирмингемским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тысяч.

Ранее в своей карьере футболист играл за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

Эшли Янг сыграл за сборную Англии 39 матчей. Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.