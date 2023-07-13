«Эвертон» объявил о подписании контракта с Эшли Янгом
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Защитник Эшли Янг стал игроком «Эвертона». Контракт подписан до конца июня 2024 года. Игрок перешёл в клуб на правах свободного агента.
В сезоне-2022/2023 на счету Янга 32 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с бирмингемским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тысяч.
Ранее в своей карьере футболист играл за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».
Эшли Янг сыграл за сборную Англии 39 матчей. Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.
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