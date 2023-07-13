Деле Алли рассказал о сексуальных домогательствах от подруги матери в шестилетнем возрасте

Полузащитник ливерпульского «Эвертона» Деле Алли откровенно рассказал о пережитых в детстве сексуальных домогательствах со стороны подруги своей матери и других трудностях.
«Моё детство — это то, о чём я говорил не так много, если честно. Я имею в виду, что было несколько инцидентов, которые несколько раскрыли бы правду. В шесть лет до меня домогалась подруга моей мамы, которая часто бывала у нас дома. Моя мать была алкоголичкой, это произошло, когда мне было шесть. Меня отправляли в Африку учиться дисциплине, а потом я приехал обратно. В семь лет я начал курить, а в восемь — торговать наркотиками. Один пожилой мужчина сказал мне, что ребёнка на велосипеде проверять не будут, поэтому я катался на нём и прятал наркотики в футбольном мяче в восемь лет», — сказал Алли в видео на YouTube-канале The Overlap.
Ранее в СМИ мать Алли рассказывала, что ей пришлось отдать ребёнка приёмной семье из-за своей алкогольной зависимости.
- 13 июля 2023
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