Португалия обыграла Норвегию в полуфинале чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет
Поделиться
Сегодня, 13 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет, в котором сборная Португалии играла с национальной командой Норвегии. Встреча завершилась разгромной победой португальцев со счётом 5:0.
Ещё в первой тайме игры Португалия забила Норвегии три безответных гола — отличились полузащитник клуба «Фамаликан» Гуштаву Са, Угу Феликс и защитник Гонсалу Эстевес. Во второй половине матча португальцы забили ещё два гола усилиями нападающего «Спортинга» Родригу Рибейру и полузащитника «Манчестер Сити» Карлоса Боргеса.
В другом полуфинальном матче сегодня, 13 июля, сыграют между собой сборная Испании и национальная команда Италии. Финал пройдёт 16 июля. Турнир принимает Мальта.
Комментарии
- 13 июля 2023
-
21:21
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:51
-
20:38
-
20:21
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:19
-
19:10
-
19:03
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:35
-
18:13
-
18:13
-
18:01
-
17:59
-
17:47
-
17:44
-
17:30
-
17:15
-
17:12
-
17:05
-
16:59
-
16:43
Партнерский контент