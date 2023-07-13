Португалия обыграла Норвегию в полуфинале чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет

Сегодня, 13 июля, состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет, в котором сборная Португалии играла с национальной командой Норвегии. Встреча завершилась разгромной победой португальцев со счётом 5:0.

Ещё в первой тайме игры Португалия забила Норвегии три безответных гола — отличились полузащитник клуба «Фамаликан» Гуштаву Са, Угу Феликс и защитник Гонсалу Эстевес. Во второй половине матча португальцы забили ещё два гола усилиями нападающего «Спортинга» Родригу Рибейру и полузащитника «Манчестер Сити» Карлоса Боргеса.

В другом полуфинальном матче сегодня, 13 июля, сыграют между собой сборная Испании и национальная команда Италии. Финал пройдёт 16 июля. Турнир принимает Мальта.