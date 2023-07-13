«Пюник» с россиянином Коваленко в составе обыграл «Нарву» в матче Лиги конференций

Сегодня, 13 июля, прошёл первый матч первого квалификационного раунда Лиги конференций между армянским «Пюником» и эстонской «Нарвой Транс». Игра завершилась победой хозяев поля, в составе которых играл полузащитник Михаил Коваленко, со счётом 2:0.

Счёт в матче на 65-й минуте открыл боснийский нападающий «Пюника» Лука Юричич, а чуть больше чем через полчаса бразильский защитник армянской команды Джеймс Сантос установил окончательный счёт встречи — 2:0.

По ходу игры хозяева поля нанесли 11 ударов в створ ворот гостей, а у эстонской команды набралось только два таких удара. Россиянин Михаил Коваленко провёл на поле первый тайм, после чего его заменил автор второго гола Сантос.

Ответная встреча между «Пюником» и «Нарвой Транс» состоится в Эстонии 20 июля. Начало игры запланировано на 18:30 мск.